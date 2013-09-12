Писатель Дэвид Митчелл: "В России я будто попал в рассказ Чехова"

В прошедшие выходные – 7 и 8 сентября – в Россию приехал английский писатель Дэвид Митчелл, известный москвичам по книге "Облачный атлас", которую не так давно экранизировали. Актерский состав этого фильма по праву можно назвать "звездным" – Том Хэнкс, Хэлли Берри, Джим Бродбент, Бен Уишоу. Режиссерами картины стало не менее известное трио – Том Тыквер ("Беги, Лола, беги", "Париж, я люблю тебя", "Парфюмер: История одного убийцы") и братья Вачовски ("Матрица", "V – значит вендетта"). Именно успех этой картины Дэвид Митчелл и российский продюсер Александр Роднянский обсудили в рамках книжного фестиваля Bookmarket.

Дэвид Митчелл. Фото: ИТАР-ТАСС

Стоит отметить, в Россию Митчелл приезжает уже во второй раз. Впервые Дэвид посетил нашу страну в составе туристической группы еще в 90-е годы, чтобы отправиться в большое путешествие из Москвы в Иркутск. Писателя можно назвать авантюристом в хорошем смысле слова – за свою жизнь он успел пожить в Сицилии и поработать учителем английского языка в Хиросиме в Японии. Его романы дважды входили в шорт-лист Букеровской премии, а в 2007-м журнал Time включил Митчелла в список ста самых влиятельных людей в мире. Но, несмотря на почетные регалии, Митчелл обаятелен и легок в общении.

Мы встретились с Дэвидом Митчеллом и представителем Британского совета, организовавшего приезд писателя в Россию, в ресторане одной из крупных московских гостиниц. С собой у Дэвида был небольшой джинсовый мешок, в котором лежал роман "Доктор Живаго" Бориса Пастернака.

- Дэвид, тема вашего выступления на фестивале звучит как "Успех "Облачного атласа". Расскажите о вашей роли в производстве фильма.

- Я не сильно был включен в процесс производства фильма. Над лентой работала профессиональная команда – продюсеры, режиссеры. Их было трое, и четвертый им был не нужен. Сложилось так, что в процессе работы над картиной я очень подружился с командой. Я несколько раз посещал их во время съемок в Берлине. Во время таких посещений мы обсуждали работу над лентой, поэтому это можно назвать моим неформальным участием.

- Каково это, увидеть свой роман экранизированным?

- Моим первым чувством было "Вау!". Если говорить о книжке, то из нее можно было бы взять целый ряд "Облачных атласов". Это объемная с точки зрения содержания и сюжетных линий книга. Я сейчас читаю "Доктор Живаго" Бориса Пастернака, и то же самое можно сказать об этом произведении. Здесь много возможностей снять разных "Докторов Живаго". Естественно, режиссеры выбрали их версию "Облачного атласа" внутри моей книги. И мне это понравилось!

- В своем недавнем интервью одному из британских изданий, вы охарактеризовали себя как "журналист в новеллисте". Что вы имели в виду?

- Вам как журналисту это будет понятно. Я, по сути, занимаюсь тем же, чем и вы. Я стараюсь гораздо больше слушать, чем говорить. Мне хочется, чтобы люди комфортно чувствовали себя со мной и делились своими историями.

Лучший материал для романа, лучшие сюжеты приходят из жизни. Их никогда не выдумываешь – это самое интересное. Обычно самые увлекательные истории - это те, которыми люди охотно не делятся. Это какие-то секреты, затрагивающие личную жизнь.

Поэтому будьте аккуратны с тем, что вы мне говорите. Это может попасть в следующий роман!

- Помимо историй из жизни, у вас есть универсальный источник новых сюжетов?

- Невозможно предугадать, откуда придет следующий интересный сюжет. Можно поговорить с незнакомцем на остановке и услышать его историю, можно рассматривать семейный фотоальбом… или моя жена вспомнит кого-нибудь, кого она знала, и это станет своеобразным "толчком".

На самом деле, нельзя намеренно искать сюжеты – это не срабатывает. Нужно наблюдать и быть открытым ко всему новому.

Кадр из фильма "Облачный атлас". Фото: cloudatlas-film.ru

- Ваш рабочий день – какой он?

- У меня двое детей, поэтому вся рутина выстраивается вокруг их жизни. Их нужно отвезти и привезти из школы, посидеть с ними, когда жена встречается с друзьями. В первую очередь я отец и муж, а во вторую – писатель. Что остается от семейной жизни, то и использую, чтобы писать.

- Вы говорили, что решили стать писателем еще в детстве. Откуда такая убежденность?

- Мне было 8 лет, когда пришло осознание того, что я должен стать писателем. Я прочитал приключенческую книгу, которая меня восхитила. Это был бестселлер в то время.

Меня впечатлила сюжетная линия, и я решил написать похожее. Если в оригинале главными героями были кролики, то в моей истории – выдры. Я очень сильно скопировал ту историю, которая меня впечатлила. По сути, просто сменил животных. Я честно написал как минимум четыре страницы, а потом пошел дальше играть в футбол.

Хотя мой опыт на тот момент был небольшим, это был первый раз, когда я получил некое писательское ощущение… я называю его "электрическим шоком".

- Озарение?

- Особое чувство. Ты пытаешься организовать предложение и выбираешь – это слово подойдет, а это – нет. Они синонимы, но в данном контексте первое слово звучит лучше. Мне нравится подбирать слова, выстраивать конструкцию предложения. Даже сконструировать одно предложение – это большое эстетическое удовольствие. И своеобразный опыт. Это интересно с точки зрения лингвистики. Одно даже самое небольшое предложение – это произведение искусства. Даже предложение из двух слов! Предложение с одним словом – не предложение, это всего лишь слово. (смеется). А вот два слова – уже предложение, и произведение искусства!

Ах да, ну и, конечно, я писал стихи. Немного. Как все в эти годы, ужасные стихи!

Кадр из фильма "Облачный атлас". Фото: cloudatlas-film.ru

- Вы восемь лет прожили в Японии. Как повлиял этот период жизни на ваше творчество?

- Сразу хочу сказать, ни одному иностранцу в Японии своим не стать. Это та культура, которая не поддается интеграции.

Повлияла ли Япония на мой литературный стиль? Да, безусловно. До того, как я стал писателем на "полный рабочий день"… мне было тогда около 20 с копейками… я занимался тем, что собирал разнообразный жизненный опыт в резервуар. Это тот возраст, когда ты уже вроде бы взрослый, но в принципе еще не несешь большой ответственности. Это тот момент, когда происходил сбор жизненного опыта, который нашел отражение в творчестве. Точно могу сказать, что два из моих романов не были бы написаны, если бы не жизнь в Японии.

- Насколько знаю, вы в России во второй раз?

- Впервые я побывал в России в 1997 году. Я путешествовал с рюкзаком по вашей стране – был в Москве, Санкт-Петербурге и Иркутске. Проехал по Транссибирской магистрали. Осталось очень много приятных воспоминаний от поездки. Стоит отметить, что тогда Россия была совсем другой страной. Хотя нет… скорее не другая страна, но появился новый культурный слой. Он добавился к тому, что было в вашей истории.

- То путешествие, наверное, было увлекательным. Что вам запомнилось больше всего?

- Я путешествовал в составе небольшой группы, и заканчивался наш поход на озере Байкал. Когда мы приехали и гуляли по лесу, я обратил внимание, что меня окружили все клише в хорошем смысле из классической русской литературы XIX века. Прекрасные березы, симпатичные деревянные домики, где ждала водка и борщ. Я думал: "Боже! Я сейчас нахожусь в рассказе Чехова!".

Хотелось бы особо отметить тех людей, которых мы встречали. Обычных людей, которые были своего рода "взрывом" для всех клише, созданных "железным занавесом". Это были прекрасные, милые, добрейшие люди, которые принимали нас с открытым сердцем и душой. Каждый раз я удивлялся, насколько по-доброму они к нам относятся. Было приятно наблюдать – это очень редкая вещь – как рушатся негативные стереотипы.

Вторая яркая история, которую я хорошо помню, произошла в Санкт-Петербурге. Мы ходили на концерт в консерваторию. Это была какая-то очень авангардная постановка, в середине которой пианист взял стул и ударил им дирижера. Это была моя первая встреча с русским юмором. Стоит отметить, что реакция публики разделилась. Половина была в шоке, а другая смеялась. Я тоже не знал, как реагировать. Был в шоке, но тоже смеялся.

Виктория Сальникова