Новая книга: "Дороги, ведущие в Эдем", Трумен Капоте

Легендарный американских прозаик Трумен Капоте всемирно известен своими романами "Завтрак у Тиффани", "Голоса травы", "Хладнокровное убийство" и другими крупными произведениями. Однако сам писатель более всего любил создавать рассказы, о чем неоднократно говорил в интервью.

Книга "Дороги, ведущие в Эдем" стала первым в России максимально полным собранием короткой прозы Трумена Капоте. В ней собраны как уже известные поклонникам рассказы в новом переводе, так и произведения, ни разу не публиковавшиеся на русском языке.

Рассказы Капоте отличаются от крупной прозы стилистическим перфекционизмом. Именно в них, по мнению коллег и критиков, писатель добился совершенства. И это не удивительно, ведь первый рассказ Трумен написал в восемь лет.

Его герои всегда погружены в конфликт времени и места, а трагедия стала связующим звеном всех рассказов культового прозаика. Миссис Мансон продолжит восхищаться своей нищей подругой, продавшей ей прохудившуюся норковую шубу, а моряк Джейк не сможет остаться в роскошном доме юной Луизы.

По "Дорогам, ведущим в Эдем" можно проследить за тем, как менялся угол зрения Трумена Капоте. Рассказы, представленные в сборнике, расположены в хронологическом порядке. Первый из них датируется военным 1943 годом, а последний был написан за два года до смерти писателя, в 1982 году.

Однако, считать это собрание полноценным вряд ли стоит. В мае 2014 года российский филолог Денис Захаров обнаружил в архиве нью-йоркской библиотеки 14 ранее неизданных рассказов Капоте. В настоящий момент издательство Random House занимается подготовкой книги к публикации на языке оригинала.

СПб.: Азбука-Аттикус