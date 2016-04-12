Лауреатом национальной премии "Поэт" стал Наум Коржавин

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Лауреатом национальной премии "Поэт", которая присуждается за достижения в отечественной лирике, стал Наум Коржавин, сообщает МИА "Россия сегодня".
В конце мая в одном из залов столицы ему будут вручены диплом, золотой знак премии и денежное вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей.
Коржавин (настоящая фамилия Мандель) родился в Киеве в 1925 году. Первая крупная публикация поэта появилась в альманахе "Тарусские страницы" в 1961 году. В СССР он издал всего одну книгу "Годы" (1963 год).
В 1967 году в Московском театре имени Станиславского была поставлена его пьеса "Однажды в двадцатом". В 1975 году Коржавин эмигрировал в США. В 2006 году его отметили призом "За честь и достоинство" премии "Большая книга".
Отметим, в прошлом году лауреатом премии был признан Юлий Ким, в позапрошлом – Генадий Русаков, а в 2013 – Евгений Евтушенко.
В День космонавтики мы опубликуем его стихи о космосе "На полет Гагарина".
На полет Гагарина
Шалеем от радостных слез мы.
А я не шалею – каюсь.
Земля – это тоже космос.
И жизнь на ней – тоже хаос.
Тот хаос – он был и будет.
Всегда – на земле и в небе.
Ведь он не вовне – он в людях.
Хоть он им всегда враждебен.
Хоть он им всегда мешает,
Любить и дышать мешает...
Они его защищают,
Когда себя защищают.
И сами следят пристрастно,
Чтоб был он во всем на свете...
...Идти сквозь него опасней,
Чем в космос взлетать в ракете.
Пускай там тарелки, блюдца,
Но здесь – пострашней несчастья:
Из космоса – можно вернуться,
А здесь – куда возвращаться.
<...>
...Москва встречает героя,
А я его – не встречаю.
Хоть вновь для меня невольно
Остановилось время,
Хоть вновь мне горько и больно
Чувствовать не со всеми.
Но так я чувствую все же,
Скучаю в праздники эти...
Хоть, в общем, не каждый может
Над миром взлететь в ракете.
Нелегкая это работа,
И нервы нужны тут стальные...
Все правда... Но я полеты,
Признаться, люблю другие.
Где все уж не так фабрично:
Расчеты, трассы, задачи...
Где люди летят от личной
Любви – и нельзя иначе.
Где попросту дышат ею,
Где даже не нужен отдых...
Мне эта любовь важнее,
Чем ею внушенный подвиг.
Вариации из Некрасова
...Столетье промчалось. И снова,
Как в тот незапамятный год –
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет.
Ей жить бы хотелось иначе,
Носить драгоценный наряд...
Но кони – все скачут и скачут.
А избы – горят и горят.