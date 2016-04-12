Лауреатом национальной премии "Поэт" стал Наум Коржавин

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Лауреатом национальной премии "Поэт", которая присуждается за достижения в отечественной лирике, стал Наум Коржавин, сообщает МИА "Россия сегодня".

В конце мая в одном из залов столицы ему будут вручены диплом, золотой знак премии и денежное вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей.

Коржавин (настоящая фамилия Мандель) родился в Киеве в 1925 году. Первая крупная публикация поэта появилась в альманахе "Тарусские страницы" в 1961 году. В СССР он издал всего одну книгу "Годы" (1963 год).

В 1967 году в Московском театре имени Станиславского была поставлена его пьеса "Однажды в двадцатом". В 1975 году Коржавин эмигрировал в США. В 2006 году его отметили призом "За честь и достоинство" премии "Большая книга".

Отметим, в прошлом году лауреатом премии был признан Юлий Ким, в позапрошлом – Генадий Русаков, а в 2013 – Евгений Евтушенко.

В День космонавтики мы опубликуем его стихи о космосе "На полет Гагарина".

На полет Гагарина

Шалеем от радостных слез мы.

А я не шалею – каюсь.

Земля – это тоже космос.

И жизнь на ней – тоже хаос.

Тот хаос – он был и будет.

Всегда – на земле и в небе.

Ведь он не вовне – он в людях.

Хоть он им всегда враждебен.

Хоть он им всегда мешает,

Любить и дышать мешает...

Они его защищают,

Когда себя защищают.

И сами следят пристрастно,

Чтоб был он во всем на свете...

...Идти сквозь него опасней,

Чем в космос взлетать в ракете.

Пускай там тарелки, блюдца,

Но здесь – пострашней несчастья:

Из космоса – можно вернуться,

А здесь – куда возвращаться.

<...>

...Москва встречает героя,

А я его – не встречаю.

Хоть вновь для меня невольно

Остановилось время,

Хоть вновь мне горько и больно

Чувствовать не со всеми.

Но так я чувствую все же,

Скучаю в праздники эти...

Хоть, в общем, не каждый может

Над миром взлететь в ракете.

Нелегкая это работа,

И нервы нужны тут стальные...

Все правда... Но я полеты,

Признаться, люблю другие.

Где все уж не так фабрично:

Расчеты, трассы, задачи...

Где люди летят от личной

Любви – и нельзя иначе.

Где попросту дышат ею,

Где даже не нужен отдых...

Мне эта любовь важнее,

Чем ею внушенный подвиг.

Вариации из Некрасова

...Столетье промчалось. И снова,

Как в тот незапамятный год –

Коня на скаку остановит,

В горящую избу войдет.

Ей жить бы хотелось иначе,



Носить драгоценный наряд...

Но кони – все скачут и скачут.



А избы – горят и горят.