"Библионочь" в "Библио-Глобусе" встретят с Ханкишиевым и Кушанашвили

Фото: ИТАР-ТАСС

В пятницу, 19 апреля, в "Библио-Глобусе" пройдет "День книгочея", приуроченный к международной акции "Библионочь-2013". Книжный магазин удивит покупателей кулинарным мастер-классом и встречами с Отаром Кушанашвили, Павлом Басинским и Сталиком Ханкишиевым.

Мероприятия начнутся в 18 часов с кулинарного мастер-класса Елены Колдуновой, автора книги "Нет времени готовить?", и продолжится встречами с журналистами и писателями. Знаменитая "акула пера" Отар Кушанашвили расскажет о своей книге "Я и Путь in", автор литературных биографий Павел Басинский представит новый труд "Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой", а Сталик Ханкишиев презентует книгу "Мангал" в знак приближающихся майских праздников.

На протяжении всего дня в магазине будут проводить конкурсы и викторины и ставить памятные печати на все приобретенные книги.

Напомним, международная акция "Библионочь" проводится в Москве второй год подряд. В этот раз она пройдет под знаком литературного путешествия и объединит в себе творческие мастер-классы, конкурсы, квесты и встречи с писателями. Важным событием "Библионочи-2013" станет "Читательский марафон", в рамках которого путем голосования определят наиболее популярных среди россиян литераторов-современников.

О своем участии в акции уже объявили 90 московских библиотек, книжный магазин "Москва" на Воздвиженке, Дом книги "Медведково", Центр современного искусства "Винзавод", культурный центр "ЗИЛ" и Государственный литературный музей.

С подробной афишей мероприятий можно ознакомиться на сайте организаторов.