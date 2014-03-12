Гитарист Rolling Stones Кит Ричардс напишет книгу для детей

Гитарист легендарной группы Rolling Stones Кит Ричардс, сумевший пережить лихие рок-н-ролльные года, выпустит книгу для детей. Иллюстрации для книжки нарисует его дочь Теодора. Об этом сообщает Reuters.

Кит Ричардс. Фото: ИТАР-ТАСС

Книга под названием "Гас и я: История моего дедушки и моей первой гитары" приглашает читателей зайти в комнату в тот самый момент, когда Кит впервые взял в руки гитару, говорит вице-президент и владелица компании Little, Brown and Company для юных читателей Меган Тингли.

Дедушка Ричардса Гас Дюпре играл в джазовом оркестре Gus Dupree and his Boys, и именно он повлиял на решение внука стать музыкантом.

Книгу выпустят в твердом переплете и электронном виде 9 сентября. В комплекте с книгой в твердом переплете будет идти диск с дополнительным контентом.