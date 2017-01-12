"Москва онлайн" покажет спектакль "ДоБро" по Довлатову и Бродскому

22 января в арт-кафе "Море внутри" состоится музыкально-поэтический спектакль "ДоБро". Название появилось в результате слияния двух литературных фамилий – Довлатов и Бродский. Авторы спектакля определили жанр своей постановки как spoken-опера. Произведение состоит из цитат из "Соло на ундервуде", "Соло на IBM", "Зона" Сергея Довлатова и "Большая книга интервью Иосифа Бродского" Валентины Полухиной.

Музыкальное сопровождение – Глеб Глонти, Михаил Мясоедов, Александр Сереченко.



Идейный вдохновитель проекта – куратор культурных проектов Фонда создания музея Иосифа Бродского Павел Михайлов.

Анимация – Анжелика Искра, Дмитрий Горбас, Кирилл Оболенский.

В постановке участвуют также Наташа Горбас и Даша Михайлова.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 22 января в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.