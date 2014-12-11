Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Новости культурного мира

11 декабря 2014, 21:57

В Москве объявили лауреатов 15-й литературной премии "Дебют"

литература книги премия Дебют

Фото: M24.ru

Лауреатов 15-й Независимой литературной премии "Дебют" объявили в Москве. Эта награда ежегодно вручается молодым авторам, пишущим на русском языке.

Впервые за всю историю "Дебюта" жюри разделило премию в номинации "Крупная проза" между двумя авторами. Ими стали Максим Матковский из Киева за психологический роман "Попугай в медвежьей берлоге" и Павел Токаренко из города Хайфа (Израиль) за фантастический роман "Гвоздь".

В номинации "Малая проза" приз получил Михаил (Моше) Шанин из Северодвинска за подборку рассказа. Анастасия Афанасьева из Харькова стала победительницей в номинации "Поэзия" за книгу стихов "Отпечатки".

Кроме того, жюри отметило Ирину Васьковскую из Екатерибурга за пьесу "Галатея Собакина" в номинации "Драматургия". В номинации "Эссеистика" победу одержал Арслан Хасавов из села Брагуны Чеченской республики со сборником "Отвоевывать пространство".

Ссылки по теме

По словам устроителей премии, в этом сезоне решение по каждой номинации принималось в трудных дискуссиях, пишет ТАСС.

Денежное вознаграждение каждому лауреату составляет 1 млн рублей. В этом году на конкурс были присланы десятки тысяч работ, а к ротации допущены чуть более 4 тысяч

В жюри под председательством писателя, литературоведа Павла Басинского вошли Юрий Буйда, Александр Кабанов, Владимир Новиков, Ярослава Пулинович.

Напомним, литературная премия "Дебют" была основана Гуманитарным фондом Андрея Скоча "Поколение" в 2000 году. В 2014 году премия будет вручаться в пятнадцатый раз. На победу могут претендовать авторы не старше 35 лет. До 2011 года максимальный возраст номинантов достигал 25 лет.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать