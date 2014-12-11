В Москве объявили лауреатов 15-й литературной премии "Дебют"

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Лауреатов 15-й Независимой литературной премии "Дебют" объявили в Москве. Эта награда ежегодно вручается молодым авторам, пишущим на русском языке.

Впервые за всю историю "Дебюта" жюри разделило премию в номинации "Крупная проза" между двумя авторами. Ими стали Максим Матковский из Киева за психологический роман "Попугай в медвежьей берлоге" и Павел Токаренко из города Хайфа (Израиль) за фантастический роман "Гвоздь".

В номинации "Малая проза" приз получил Михаил (Моше) Шанин из Северодвинска за подборку рассказа. Анастасия Афанасьева из Харькова стала победительницей в номинации "Поэзия" за книгу стихов "Отпечатки".

Кроме того, жюри отметило Ирину Васьковскую из Екатерибурга за пьесу "Галатея Собакина" в номинации "Драматургия". В номинации "Эссеистика" победу одержал Арслан Хасавов из села Брагуны Чеченской республики со сборником "Отвоевывать пространство".

По словам устроителей премии, в этом сезоне решение по каждой номинации принималось в трудных дискуссиях, пишет ТАСС.

Денежное вознаграждение каждому лауреату составляет 1 млн рублей. В этом году на конкурс были присланы десятки тысяч работ, а к ротации допущены чуть более 4 тысяч

В жюри под председательством писателя, литературоведа Павла Басинского вошли Юрий Буйда, Александр Кабанов, Владимир Новиков, Ярослава Пулинович.

Напомним, литературная премия "Дебют" была основана Гуманитарным фондом Андрея Скоча "Поколение" в 2000 году. В 2014 году премия будет вручаться в пятнадцатый раз. На победу могут претендовать авторы не старше 35 лет. До 2011 года максимальный возраст номинантов достигал 25 лет.