"А Дарья переживет": авторы детективов – о Rutracker и спойлерах

Фото: ТАСС/Сергей Беляков

В понедельник Мосгорсуд принял решение о вечной блокировке Rutracker. Интернет-сообщество обвинило в этом известную писательницу Дарью Донцову. Все ее книги были опубликованы на этом ресурсе. Пользователь Герберт Моралес решил отомстить и выложил в сеть список, где якобы раскрыл имена всех убийц из ее романов. Редакция m24.ru выяснила отношение популярных авторов к этой ситуации и мнение о том, стоит ли начинать чтение детектива с последней страницы.

Анна Литвинова

Фото: litvinovi.ru

Читать детектив, если знаешь, кто убил – как есть без аппетита или пить плохую водку. В принципе, конечно, главная интрига – это то, кто же убийца. А иначе получается, как в анекдоте: "Вот, мы вам советуем классный, потрясающий детектив! Никогда не догадаетесь, в чем там было дело! – "А как называется книга?" – "Убийца-дворецкий".

Безусловно, есть такие авторы – та же Агата Кристи – которых я постоянно перечитываю, смакую, мне нравится, как они пишут. Но я считаю, что такие люди, как этот Моралес, намеренно раскрывающие интригу, достойны осуждения читателей.

У нас действительно много странных людей, надо осуществлять врачебное наблюдение за такими. Все знают, что контролирующие органы следят за тем, что выкладывается в интернет. Пиратский контент надо ликвидировать, а Моралеса оштрафовать, по меньшей мере.

Если бы кто-то опубликовал развязки моих книг, я бы хотела, чтобы по отношению к нему были предприняты какие-то меры. Мы с Сергеем были бы не рады, как тут еще можно реагировать? Придумывание интриги занимает много времени, и хотелось бы, чтобы читатель получал удовольствие от книги. Спойлеры недопустимы, в первую очередь, в интересах аудитории.

Rutracker закрыли, но в чем вина Донцовой? Она ни при чем. Вообще политика всех авторов издательства "ЭКСМО", где мы издаемся – отсутствие возможности скачать нелегальную копию. Мы все подписывали письмо президенту с просьбой защитить авторские права. Донцова делала то же, что и все. Наверное, некоторые люди завидуют ее успеху, поэтому и проклинают, а она честно заработала все то, что имеет.

Татьяна Устинова

Фото: Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Я поздравляю Моралеса с тем, что он прочитал столько детективов – это очень хорошо! Чем больше человек читает книг – детективов, философских трактатов и научных статей – тем больше развивается. Надеюсь, и Моралесу это помогло. Потом смотрите, какую гигантскую работу он проделал! Он мало того, что прочитал, так еще и выписал имена злодеев! Не всякий человек так работает с текстом, как это сделал Моралес, честь ему и хвала, молодец!

Но суть детектива совсем не в том, "кто убил старушку". Мы все знаем с первых строк "Преступления и наказания", кто совершил преступление, но интересно не это, а какие-то тайные движения души, параллельные линии, которые неизбежно присутствуют в каждом произведении, будь то Донцова или Достоевский.

Допустим, у вас перед глазами сложная математическая задача. Ответ вы видели, но интересно самому ее решить. Вы можете прочитать в списке Моралеса, что убил, к примеру, Геннадий Иванович Яблочкин. Но перед вами огромный текст. И интересно, почему и как он это сделал, каким образом он дошел до такой жизни! В этом смысл чтения, а не в его фамилии – да Бог с ней!

Если бы так поступили с моими книгами, то я, опять же, поздравила бы человека, что он не поленился прочитать и выписать. Я пишу истории из жизни, где происходит некий экшн. И разглашение финала не изменит интереса к самой книге! Возьмем, к примеру, "Сагу о Форсайтах", и Моралес бы написал – "а в конце концов Сомс умер". И что?

Точной информации, как все было с Rutracker, у меня нет, поэтому мне сложно что-то сказать. Права на наши книги принадлежат издательству, и скорее всего, вопросом, что там были размещены книги Донцовой, занималось именно оно. На мой взгляд – воровать нехорошо, тем более если речь идет не о куске хлеба. Интернет-скачивание стоит недорого, поэтому порядочнее заплатить.

Татьяна Полякова

Фото: polyakova.ru

Мне кажется, мстительность – это очень глупо, и взрослых людей недостойно. Речь о воровстве, и совершенно неважно, что украли – книгу, жвачку или миллион. Если ты берешь чужое, не заплатив, то тебя могут наказать. Это надо понимать.

Я не знаю, нужно ли Донцовой отвечать на все это – как можно разговаривать с людьми, которые не понимают простых вещей? Закрыли не из-за нее, а из-за того, что люди воровали.

Я люблю детективы и читаю их ради удовольствия. Это очень хорошее развлечение, тренировка ума. Люди вообще любят загадки и тайны. Всегда существовала так называемая "легкая литература", не зря же ее придумали. Да, есть и любители заглядывать в конец, и они имеют на это право, это личное дело каждого. Не понимаю, что Моралес пытался доказать таким поступком.

Если бы лично мне сказали, кто убийца, мне было бы неинтересно читать, потому что все удовольствие бы пропало. Я бы уже не торопилась узнать развязку, читала бы, не напрягаясь. Мне всегда интереснее самой сообразить, чья вина, кто главный плохиш.

Это как в песочнице – один другого пластмассовым ведром по голове ударил. Зачем реагировать на сумасшедших людей?

Екатерина Вильмонт

Я не читаю книги Дарьи Донцовой, но вообще, если книга хорошо и увлекательно написана, то читаешь больше ради самого процесса.

Я ненавижу заглядывать в конец, это личное дело каждого. Моя подруга, например, постоянно так делает.

Дело в другом – ведь Моралесу было не лень прочитать все детективы Донцовой и все это указать! Наверное, ему просто нечего делать. Если бы так поступили с моими книгами, я бы сказала, что этот человек – дурак.

Донцова сама должна решить, как ей реагировать. Писатели должны получать деньги за свою работу. А тут люди хотят все даром. Так что закрыли – и правильно. А Дарья переживет.

