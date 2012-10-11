В Подмосковье состоится форум молодых писателей

Фото: ИТАР-ТАСС

В Подмосковье с 14 по 20 октября пройдет Двенадцатый форум молодых писателей. Мероприятие соберет подающих надежды литераторов, причем не только российских, но и зарубежных авторов, которые пишут на русском языке.

Президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, председатель Союза писателей Москвы Сергей Филатов сообщил ИТАР-ТАСС, что в 2012 году заявки на участие в конкурсе подали 550 авторов из 67 регионов России и 16 зарубежных стран.

Филатов отметил, что из-за большого количества желающие принять участие в конкурсе из стран СНГ, в некоторых государствах прошли литературные фестивали. В частности, они уже состоялись в Белоруссии и на Украине, а еще один должен пройти в Казахстане.

Особое внимание на форуме будет уделено детской литературе. Для детских писателей провели отдельный семинар, который прошел в Константинове, где родился Сергей Есенин.

Организаторы форума обещают провести круглые столы и около 20 мастер-классов с участием известных писателей и литераторов. По итогам мероприятия 16 человек получат стипендию министерства культуры РФ.

Гостями форума станут такие известные писатели, как Виктор Ерофеев, Юрий Поляков и Владимир Маканин.

Самые лучшие работы по итогам конкурса будут опубликованы в Каталоге лучших произведений молодых писателей, который организаторы рекомендуют издательствам. Для молодых авторов форум является возможностью получить стартовую известность и привлечь внимание читателей и общественности к своим произведениям.

В настоящее время очень многие талантливые писатели не могут в полной мере раскрыть свой талант из-за отсутствия внимания к своему творчеству со стороны читателей и издательств. Организаторы форума обещают, что мероприятие даст возможность молодым авторам проявить себя.