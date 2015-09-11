Вышла новая книга Бориса Акунина "Другой путь"

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11 сентября в книжных магазинах появилась новый роман Бориса Акунина "Другой путь". Книга, подписанная одновременно псевдонимом и настоящей фамилией автора "Акунин – Чхартишвили", продолжает серию "Семейный альбом". Об этом писатель сообщил в своем ЖЖ. Если первая книга цикла "Аристомания" была посвящена "Большому миру", то роман "Другой путь" обращается к "Малому миру", где в центре внимания – личные взаимоотношения и любовь.

Действие романа проходит в 1920-е годы. Сюжет строится на судьбе московской семьи, которую Акунин делает зеркалом столетней истории России.

"Мой герой, и я вместе с ним, пытаемся погнаться за двумя зайцами, не упустить ни Большого Мира, ни Малого. Я очень давно ломал себе голову над тем, возможно ли такое в принципе," – пишет в своем блоге автор.

Борис Акунин – псевдоним писателя Григория Чхартишвили. Под именем Бориса Акунина были опубликованы книги о приключениях Эраста Фандорина. Всего перу "Бориса Акунина" принадлежит более 30 книг. Кроме того, Григорий Чхартишвили публиковался под своим настоящим именем, а также под псевдонимами "Анатолий Брусникин" и "Анна Борисова".