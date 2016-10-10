Форма поиска по сайту

10 октября 2016, 15:25

Комикс о жизни Джона Леннона выпустят в 2017 году

Фото: ТАСС/Victor Boyton/AP

Комикс о жизни участника группы The Beatles Джона Леннона выпустят в мае 2017 года. Проектом графической биографии занимается IDW Publishing, сообщает The Hollywood Reporter.

Черно-белый комикс основан на книге Давида Фонкиноса, которая описывает жизнь Леннона в форме бесед с вымышленным психотерапевтом. В частности, графический роман расскажет о детстве музыканта, достижении всемирной славы, сольной карьере и браке с художницей Йоко Оно.

9 октября пионеры рока и принцессы блюза собрались на Lennon Story в клубе Volta. На юбилее лидера и основателя группы The Beatles Джона Леннона собрались главные поклонники и ведущие рок-н-ролл музыканты, чтобы исполнить легендарные песни, посмотреть видеохроники его стремительной жизни, поговорить о философии культа группы The Beatles.

В рамках вечера состоялись выступления групп "Оптимальный Вариант", GoodSun Band, Dans Ramblers, Дениса Мажукова, Корнея, Алены Ярушиной, Ксении Федуловой и многих других.

