10 октября 2013, 13:19

Культура

Ярмарка интеллектуальной литературы откроется в ЦДХ

Фото: ИТАР-ТАСС

Ярмарка интеллектуальной литературы nonfiction № 15 пройдет в Центральном Доме художника с 27 ноября по 1 декабря. Здесь можно будет найти книжные новинки от 250 специализированных издательств России и других стран.

На семи площадках посетителям представят художественную, гуманитарную, научно-техническую и образовательную литературу, сообщает интерактивная городская афиша 2do2go.ru.

Для всех желающих организуют лекции, дискуссионные встречи и презентации.

Кроме того, в рамках мероприятия подведут итоги литературного года, а также обсудят наиболее явные читательские предпочтения.

