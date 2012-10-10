В парке искусств "Музеон" состоится эстафета передачи книг

Фото: Москва 24

Завтра, 11 октября, проект "Читающий город", организаторами которого выступают Российский книжный союз и правительство города Москвы, впервые примет участие в так называемом "буккроссинге".

В 12.00 в парке искусств "Музеон" начнётся эстафета передачи книг, сообщается в пресс-релизе.

Процесс "буккроссинга" происходит следующим образом: зарегистрировавшись на сайте сообщества и присвоив книге специальный номер, участник может оставить ее в любом месте, в котором пожелает. Чтобы книга попала в хорошие руки и не исчезла бесследно, российский "буккроссинг" сотрудничает с магазинами, кафе, клубами и библиотеками, где, не опасаясь за будущее книги, ее можно оставить.

Появившись в России в 2004 году, "буккроссинг" с каждым днем набирает обороты. Так, согласно статистике сайта, более 53 тысяч книг числится "освобожденными", более 5 тысяч книг - "пойманными".

"Основная наша цель – поделиться прочитанными книгами и превратить мир в огромную библиотеку. Надеемся, что в скором времени копилка "освобожденных" книг пополнится, и число читателей по всей стране достигнет апогея", - заявил руководитель российского движения Дмитрий Вьюров.

В этом "буккроссинге" планируется "отпустить" книги в 10 точках города: библиотеках, парках, кафе, автоцентрах.

Напомним, в рамках проекта "Читающий город" запланированы специальные мероприятия, такие как открытые чтения в парках и кафе, игры и квесты по темам литературных произведений, дискуссионные клубы, конкурсы, литературные экскурсии, тематические рубрики в СМИ и многое другое.