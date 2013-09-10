Стартовал новый сезон литературного конкурса "Русская премия"

Фото: ИТАР-ТАСС

Стартовал новый сезон Международного литературного конкурса "Русская Премия". сообщает оргкомитет конкурса, который при поддержке Президентского центра Б.Н. Ельцина проходит в восьмой раз.

Начиная с сегодняшнего дня на конкурс принимаются работы по трем номинациям: "крупная проза" (романы), "малая проза" (повести и сборники рассказов) и "поэзия". Произведения будут приниматься до 30 ноября, а состав жюри премии объявлен в октябре.

Победитель в каждой номинации получит премию в 150 тысяч рублей. Лауреаты, занявшие вторые и третьи места, получат премии по 60 тысяч и 45 тысяч рублей соответственно.

На соискание специального приза "За вклад в развитие и сбережение традиций русской культуры за пределами Российской Федерации" могут выдвигаться создатели культурных центров, фондов, архивов, издательств, организаторы литературных фестивалей, форумов в русском зарубежье.

Международный литературный конкурс "Русская Премия" был учрежден в 2005 году. Его целью является сохранение и развитие русского языка как уникального явления мировой культуры и поддержка русскоязычных писателей, живущих за пределами Российской Федерации.

Награда входит в пятерку самых престижных российских литературных премий.

За восемь лет существования конкурса его лауреатами стали более 60 писателей и поэтов из 19 стран, в том числе Юз Алешковский, Анастасия Афанасьева, Наталья Горбаневская, Бахыт Кенжеев, Дина Рубина и другие. В рамках издательской программы конкурса были опубликованы девять книг.