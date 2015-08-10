LIVE: литературная дуэль об обломовщине, или стоит ли нам вставать с постели

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

15 августа библиотека имени Некрасова и Парк искусств МУЗЕОН приглашают поклонников русской словесности на первую литературную дуэль. Тема встречи – "Обломов и обломовщина. Стоит ли русскому человеку вставать с постели?".

В проекте "Литературные дуэли" будут встречаться люди с противоположными точками зрения на одно и то же произведение. Дуэлянты – известные критики, литературоведы, культурологи, философы, филологи и журналисты. Секундант – философ и доцент Высшей школы экономики Кирилл Мартынов.

В первый вечер соперники разберутся, стоит ли бороться с обломовщиной. С одной стороны, это явление – форма созерцания, схожая с дзен-буддизмом. С другой – губительные пассивность и равнодушие. Сегодня многие из нас колеблются между дауншифтингом и помешательством на эффективном управлении временем. Участники обсудят, насколько предприимчивость Штольца плодотворна, кого в России больше – штольцов или обломовых, и как это влияет на экономическую и политическую обстановку в стране.

Дуэлянты:



кандидат культурологии, председатель правления агентства "Творческие индустрии", преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук Елена Зеленцова;

литературный критик и обозреватель изданий "КоммерсантЪ" и "Известия" Елизавета Новикова.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.