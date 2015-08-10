Форма поиска по сайту

10 августа 2015, 20:34

Культура

Живые поэты: Ирина Слепнёва

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город:
  • Возраст: 31 год
  • Любимые поэты: Бродский, Гандлевский, Знаменская

    • И, может статься, ты напишешь еще полстроки
    Про то, как ночами страшно, а все коробки пусты,
    Про то, как зудит на слове "ты" и ещё "люблю",
    Про то, как все кошки в доме спиваются к ноябрю.
    Про то, как дрожат все сразу нервы и провода,
    Когда телефонным пазлом строятся города,
    Когда ты не то что б в небе, но точно – не на земле.
    И если звонят в передней, уверена, не к тебе.
    Там будет всего три слова на радость и пир врагу.
    Прости, я слабее снова, но: "Больше я не могу…"

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
    Сюжеты: Живые поэты , Год литературы на m24.ru
