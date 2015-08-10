Живые поэты: Ирина Слепнёва

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Возраст: 31 год Любимые поэты: Бродский, Гандлевский, Знаменская

И, может статься, ты напишешь еще полстроки

Про то, как ночами страшно, а все коробки пусты,

Про то, как зудит на слове "ты" и ещё "люблю",

Про то, как все кошки в доме спиваются к ноябрю.

Про то, как дрожат все сразу нервы и провода,

Когда телефонным пазлом строятся города,

Когда ты не то что б в небе, но точно – не на земле.

И если звонят в передней, уверена, не к тебе.

Там будет всего три слова на радость и пир врагу.

Прости, я слабее снова, но: "Больше я не могу…"





Авторские орфография и пунктуация сохранены