Живые поэты: Ирина Слепнёва

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.
И, может статься, ты напишешь еще полстроки
Про то, как ночами страшно, а все коробки пусты,
Про то, как зудит на слове "ты" и ещё "люблю",
Про то, как все кошки в доме спиваются к ноябрю.
Про то, как дрожат все сразу нервы и провода,
Когда телефонным пазлом строятся города,
Когда ты не то что б в небе, но точно – не на земле.
И если звонят в передней, уверена, не к тебе.
Там будет всего три слова на радость и пир врагу.
Прости, я слабее снова, но: "Больше я не могу…"
Авторские орфография и пунктуация сохранены
