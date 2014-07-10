Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

10 июля 2014, 13:55

Джордж Мартин послал к черту фанатов, спекулирующих на его смерти

литература сериалы Игра престолов авторы Джордж Р.Р. Мартин кино

Джордж Р.Р. Мартин. Фото: facebook.com/GameOfThrones

Джордж Р.Р. Мартин, автор "Песни Льда и Пламени" (A Song of Ice and Fire), на которой основан популярнейший современный сериал "Игра престолов" (Game of Thrones), послал к черту тех поклонников, которые не уверены, что ему удастся закончить свою серию книг.

Ссылки по теме

Когда журналист швейцарского издания Tagesanzeiger спросил писателя, как он относится к тому, что многие фанаты сомневаются в его способности завершить фэнтези-сагу, 65-летний Мартин заявил, что вопрос "достаточно оскорбителен", поскольку несет намек на вероятность его скорой кончины. Затем он послал людей, которые утверждают подобное, куда подальше. Сопроводил свое заявление Мартин характерным жестом – показал средний палец.

Мартин отметил, что читатели, которые рассуждают об этом, "спекулируют на его смерти".

Цикл "Песнь Льда и Пламени" Мартин пишет с начала 1990-х годов. Первый том, "Игра престолов" (Game of Thrones), вышел в 1997. Серия повествует о жителях сказочного Вестероса, охваченного гражданской войной. По уверениям самого автора, следующая книга саги, "Ветра зимы" (The Winds of Winter), выйдет в 2015 году. А заключительная, седьмая часть цикла, - в 2018.

Сериал "Игра престолов", в основу которого легла "Песнь Льда и Пламени", идет на американском телеканале HBO с 2011 года. Недавно завершился четвертый сезон шоу. Каждый сезон, к слову, рассказывает о событиях одного из томов (третий том разбит на два сезона).

Премьера пятого сезона "Игры престолов" намечена на апрель будущего года.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать