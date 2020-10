Джордж Мартин послал к черту фанатов, спекулирующих на его смерти

Джордж Р.Р. Мартин. Фото: facebook.com/GameOfThrones

Джордж Р.Р. Мартин, автор "Песни Льда и Пламени" (A Song of Ice and Fire), на которой основан популярнейший современный сериал "Игра престолов" (Game of Thrones), послал к черту тех поклонников, которые не уверены, что ему удастся закончить свою серию книг.

Когда журналист швейцарского издания Tagesanzeiger спросил писателя, как он относится к тому, что многие фанаты сомневаются в его способности завершить фэнтези-сагу, 65-летний Мартин заявил, что вопрос "достаточно оскорбителен", поскольку несет намек на вероятность его скорой кончины. Затем он послал людей, которые утверждают подобное, куда подальше. Сопроводил свое заявление Мартин характерным жестом – показал средний палец.

Мартин отметил, что читатели, которые рассуждают об этом, "спекулируют на его смерти".

Цикл "Песнь Льда и Пламени" Мартин пишет с начала 1990-х годов. Первый том, "Игра престолов" (Game of Thrones), вышел в 1997. Серия повествует о жителях сказочного Вестероса, охваченного гражданской войной. По уверениям самого автора, следующая книга саги, "Ветра зимы" (The Winds of Winter), выйдет в 2015 году. А заключительная, седьмая часть цикла, - в 2018.

Сериал "Игра престолов", в основу которого легла "Песнь Льда и Пламени", идет на американском телеканале HBO с 2011 года. Недавно завершился четвертый сезон шоу. Каждый сезон, к слову, рассказывает о событиях одного из томов (третий том разбит на два сезона).

Премьера пятого сезона "Игры престолов" намечена на апрель будущего года.