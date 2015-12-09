Читатели выбрали Гузель Яхину первым победителем премии "Большая книга"

Фото: vk.com

Автор книги "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхина стала первым лауреатом Национальной литературной премии "Большая книга". Церемония награждения победителей пройдет завтра, 10 декабря, в Доме Пашкова.

Гузель Яхина победила в открытом читательском голосовании, набрав 486 лайков в сети Facebook, где нужно было отметить понравившуюся книгу из списка финалистов. Яхина стала самым ярким открытием Года литературы. Читатели активного голосовали за нее и в премии "Ясная поляна", где книга "Зулейха открывает глаза" победила сразу в двух номинациях: "XXI век" и "Выбор читателей". До этого Гузель с ее романом победила и в конкурсе "Книги года".

Второе место получила Анне Матвеевой за сборник рассказов "Девять девяностых" с 345 голосами, а роман "Свечка" Валерия Залотухи с 329 голосами оказался на третьем.

За время голосования на сервисе Bookmate было прочитано около 1,8 миллиона страниц книг, вошедших в список претендентов на премию "Большая книга". В прошлом году этот показатель составлял 1,5 миллиона страниц.

В списке финалистов этого года также оказались произведения "Мысленный волк" Алексея Варламова, "Андрей Вознесенский" Игоря Вирабова, "Любовь к трем цукербринам" Виктора Пелевина, "Осень в Задонье" Бориса Екимова, "Русская канарейка" Дины Рубиной и "Зона затопления" Романа Сенчина.