Год литературы завершит акция по созданию рукописных книг

Фото: m24.ru

12 октября Государственный литературный музей и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям объявят акцию по сбору рукописных книг современных поэтов, приуроченную к завершению Года литературы в России и грядущему 125-летию со дня рождения Осипа Мандельштама.

В послереволюционные годы поэты Серебряного века оказались в затруднительном финансовом положении: не было средств на издание произведений, ни хорошей бумаги, ни краски. Поэтому литераторы стали выпускать свои

произведения в виде рукописных книг. Это маленькие издания, обычно не более двух десятков страниц, каждое из которых автор писал от руки и создавал к нему иллюстрации. Среди тех, кто делал рукописные книги – Марина Цветаева, Андрей Белый, Владимир Гиляровский, Николай Гумилев, Михаил Кузьмин, Осип Мандельштам и многие другие.

Впоследствии эти уникальные экземпляры стали настоящим антиквариатом и разошлись по частным коллекциям.

В Год литературы, который приближается к своему финалу, было решено развить интерес к творчеству современных авторов и сохранить для истории их рукописное наследие. Поэтому 12 октября стартует акция по сбору рукописных книг современных поэтов. Ожидается, что фонд составит около 100 экземпляров, все они в январе 2016 года будут разыграны на книжном аукционе. Собранные средства пойдут в пользу негосударственного музея Осипа Мандельштама во Фрязино.