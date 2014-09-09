Дневники Льва Толстого опубликовали в интернете ко дню рождения писателя

Фото: tolstoy.ru

9 сентября, ко дню рождения Льва Толстого, на портале Tolstoy.ru опубликовали дневники и записные книжки великого писателя. Тома можно скачать совершенно бесплатно – их оцифровку провели в рамках краудсорсинг-проекта "Весь Толстой в один клик".

Дневники охватывают почти всю жизнь Толстого. Первую запись в дневнике писатель сделал в возрасте 18 лет в марте 1847 года, а последнюю – за четыре дня до смерти, 3 ноября 1920 года. До сегодняшнего дня дошли 4,7 тысяч рукописных листов дневников – это, для сравнения, всего на 500 страниц меньше, чем в авторском оригинале "Войны и мира".

Кроме дневников, которые "уместились" в 31 тетрадь, сохранились и записные книжки Толстого – их 55 штук. Писатель пользовался ими с 1855 года, в блокноты он писал мысли, возникавшие во время работы над большими романами ("Война и мир", "Анна Каренина"), когда времени на обычный дневник не хватало. До марта 1847 года Толстой в течение нескольких месяцев также вел специальный журнал, в котором распределял по часам свой день. Делал писатель и отметки о том, было исполнено намеченное или нет. Часто в журнал заносились задания по составлению правил жизни.

Дневники Толстого - это размышления о жизни и жизненном устрое, окружающем мире, философии, этике, пути человека, самосовершенствовании. Великий классик писал о самом сокровенном, определял свои слабости, перечитывая записи, подытоживал изменения своей личности. По дневникам можно проследить неустанную внутреннюю работу, которую вел над собой писатель. Отражение нашли в записях и истории большинства произведений Толстого.

Фото: tolstoy.ru

Вести дневник Толстой начал, в том числе, для нравственного совершенствования. Он писал, что по дневнику сможет судить о ходе своего развития. Лев Толстой считал, что дневник помогает сосредоточиться на размышлениях о жизни и обязывает к откровенности – если пишущий, конечно, серьезно относится к своему занятию.

Перечитывая собственные записи, Толстой анализировал прошлое, а также свою личность и изменения, происходящие в ней.

Портал Tolstoy.ru запустили в прошлом году, к 185-летию со Дня рождения писателя. Это официальный сайт Толстого, хранящий его биографию и произведения. В феврале на сайте появились 90 томов сочинений писателя, в том числе наброски и письма. Для того чтобы перевести наследие Толстого в электронный вид, привлекли волонтеров. Участие в проекте "Весь Толстой в один клик" приняли несколько тысяч человек из разных стран.

В свое время Лев Толстой отказался от авторских прав на свои книги и завещал распространять их повсеместно и на безвозмездной основе.

Скачать дневники Льва Толстого по годам можно здесь.