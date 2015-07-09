Фото: m24.ru

Литературная премия "Русский Букер" огласила длинный список произведений, допущенных к следующему этапу конкурса. В лонг-лист одной из главных премий страны вошли 24 романа:

1. Беседин Платон, "Учитель. Роман перемен"

2. Варламов Алексей, "Мысленный волк"

3. Ганиева Алиса, "Жених и невеста"

4. Геласимов Андрей, "Холод"

5. Голованов Василий, "Каспийская книга"

6. Данихнов Владимир, "Колыбельная"

7. Жмакин Сергей, "Золотая струя"

8. Зайцев Данила, "Повесть и житие Данилы Терентьевича Зайцева"

9. Иванов Андрей, "Бизар"

10. Казаков Дмитрий, "Черное знамя"

11. Кисина Юлия, "Элефантина, или Кораблекрушенция Достоевцева"

12. Матвеева Анна, "Завидное чувство Веры Стениной"

13. Мелихов Александр, "Каменное братство"

14. Москвина Татьяна, "Жизнь советской девушки"

15. Нежный Александр, "Вожделение"

16. Носов Сергей, "Фигурные скобки"

17. Покровский Юрий, "Среди людей"

18. Радзинский Олег, "Агафонкин и время"

19. Рубина Дина, "Русская канарейка, трилогия"

20. Рыбакова Мария, "Черновик человека"

21. Сенчин Роман, "Зона затопления"

22. Снегирев Александр, "Вера"

23. Шпаков Владимир, "Песни китов"

24. Яхина Гузель, "Зулейха открывает глаза"

Короткий список премии будет известен 6 октября 2015 года. Имя лауреата премии "Русский Букер" будет названо 4 декабря.