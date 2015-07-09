Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июля 2015, 15:37

Культура

Литературная премия "Русский Букер" огласила длинный список

Фото: m24.ru

Литературная премия "Русский Букер" огласила длинный список произведений, допущенных к следующему этапу конкурса. В лонг-лист одной из главных премий страны вошли 24 романа:

1. Беседин Платон, "Учитель. Роман перемен"

2. Варламов Алексей, "Мысленный волк"

3. Ганиева Алиса, "Жених и невеста"

4. Геласимов Андрей, "Холод"

5. Голованов Василий, "Каспийская книга"

6. Данихнов Владимир, "Колыбельная"

7. Жмакин Сергей, "Золотая струя"

8. Зайцев Данила, "Повесть и житие Данилы Терентьевича Зайцева"

9. Иванов Андрей, "Бизар"

10. Казаков Дмитрий, "Черное знамя"

11. Кисина Юлия, "Элефантина, или Кораблекрушенция Достоевцева"

12. Матвеева Анна, "Завидное чувство Веры Стениной"

13. Мелихов Александр, "Каменное братство"

14. Москвина Татьяна, "Жизнь советской девушки"

15. Нежный Александр, "Вожделение"

16. Носов Сергей, "Фигурные скобки"

17. Покровский Юрий, "Среди людей"

18. Радзинский Олег, "Агафонкин и время"

19. Рубина Дина, "Русская канарейка, трилогия"

20. Рыбакова Мария, "Черновик человека"

21. Сенчин Роман, "Зона затопления"

22. Снегирев Александр, "Вера"

23. Шпаков Владимир, "Песни китов"

24. Яхина Гузель, "Зулейха открывает глаза"

Короткий список премии будет известен 6 октября 2015 года. Имя лауреата премии "Русский Букер" будет названо 4 декабря.

Литературная премия "Русский Букер" была создана в 1991 году. Ежегодно букеровское жюри награждает писателей за лучший роман, написанный на русском языке. Лауреатами "Русского Букера" становились такие писатели, как Людмила Улицкая, Михаил Шишкин, Олег Павлов, Александр Иличевский, Михаил Елизаров и многие другие. В 2014 году победителем конкурса стал Владимир Шаров, получивший награду за роман "Возвращение в Египет".
литература премия Русский Букер литературная премия

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика