Рекомендовано к прочтению: вкусная еда от Петровича и воспоминания о Бродском

Воспоминания о Бродском, вкусная и душевная еда от Петровича и вживление "умного дизайна" в тело. Обозреватель m24.ru Клариса Пульсон рекомендует к прочтению.

Издательство Corpus

"Бродский среди нас", Эллендея Проффер Тисли

Погреться в лучах славы великого человека – вполне понятная мотивация для мемуаристов. А еще поквитаться. Или покаяться. Или облегчить душу. Бродский, в этом смысле – особый случай, сложный человек, живший в двух, может даже трех мирах – советском, американском и поэтическим. Он зацепил многих пренебрежением, высокомерием и эгоизмом. Некоторые не могут простить ему этого даже сейчас.

Эта книга отличается от многих предшествовавших тем, что написала с уважением, любовью, знанием. Пламенные слависты Эллендея Проффер Тисли и ее покойный муж Карл Проффер познакомились с Бродским еще в 1969-м, поддерживали его в Америке. Между ними тоже было не все гладко, с Бродским гладко не бывало, но в их отношение было главное - понимание масштаба таланта. Поэтому ее воспоминания так важны для всех, кто любит русскую словесность и Бродского. Тут все честно - и про талант, и про амбиции, и про женщин, и про возвышенное, и про обыденное, и про вечное. Блистательный перевод легендарного Виктора Голышева – дополнительный бонус.

"Мы с Иосифом вдвоем сидели за столом. Дети оставили на столе две манжеты от игрушечного детектора лжи. Это было примитивное устройство, измерявшее изменения кровяного давления, но Иосиф заинтересовался.

– Давай их попробуем, сказал он. Он надел на меня манжеты и с торжествующим видом спросил, практикую ли я определенные занятия сексом в одиночку. Я сказала: да; стрелка подпрыгнула до середины. Такого вопроса я не ожидала, но над своим мне не надо было даже задумываться. Я надела на него манжеты и спросила:

–Ты считаешь себя великим поэтом?

– Да, – говорит он. И заливается краской, а стрелка прыгает почти к краю шкалы. И эта краска подкупает больше всего."

Издательство "АСТ"

"Кулинарная книга Петровича", Андрей Бильжо

Давным–давно, как говорят знающие люди, Андрей Бильжо мечтал о заведении, в котором было бы хорошо, сытно, сердечно. А еще, чтобы в нем были два больших аквариума – один с солеными огурцами, другой - с чем-то еще квашено-маринованным, кажется, помидорами. Все, кроме аквариумов, и то, скорее всего из-за недостатка места, сбылось. Теперь "Петрович" знают все. Сюда водят иностранцев и устраивают корпоративы, ну, и просто поесть-выпить и за атмосферой.

Блюда – из детства и юности тех, кому сейчас за... 40, 50, 60... Селедочка с картошечкой и укропчиком, она же под шубой, кабачковая икра, оливье, заливная рыба и прочая "мамина советская кухня". Само собой, что это не могла не собраться под одну обложку, а тут и некруглый юбилей подоспел – 17 лет, еще немного и "Петрович" сможет голосовать.

Что получилось? Книга о вкусной и душевной пище. Кроме привычно – простого – традиционного, иронично-ностальгическое, вроде "Тихого Дона" – ухи из семги с помидорами, зеленью и чесноком, "Оптимистической трагедии" – котлеты по-киевски с жаренным картофелем и салатом из свежей капусты, "Тимур и его команда" – пельменей с мясом, "Генсека" - языка с хреном и окрошки, "Вечный зов"... Все под фирменным соусом из знакомых графических образов, слов и выражений с фирменной же интонацией слегка усталого профессионального человековеда, с архивными фотографиями – знакомые все (сытые и довольные лица).

"Маленькому Петровичу эту рюмку подарила соседка Екатерина Рашидовна Рабинович. Она очень любила этого мальчика, которгго по утрам кормили яйцами, сваренными в мешочек. Петрович до сих пор ест яйца из этой рюмка, а иногда таком от Мани, наливает туда водочку и яйцом вкрутую закусывает. Он так и остался ребенком."

Издательство "КоЛибри"

"История дизайна", Шарлотта и Питер Филл

Дизайнера можно нанять, было бы на что. Но чувство стиля, чтобы оценить, что тебе впаривают специалисты, ни за какие деньги не купишь. Надо смотреть, листать, читать, вникать - иными словами ориентироваться, воспитывать и нарабатывать вкус. Компактная, грамотно выстроенная "История дизайна" вполне подходит для этой цели. Это, как минимум, ведение в тему. Можно просто листать и любоваться приятно. Какой-нибудь древний артефакт, вроде наконечника стрелы эпохи палеолита, если его в рамочку и на стену - вполне может украсить хай-тековский интерьер.

Что уже говорить о египетских украшениях, античных доспехах или древнекитайском оружии. Люди уже в пещерах научились украшать свою жизнь необязательными изысканностями. Переходя от эпохи к эпохе, от стиля к стилю, авторы рассказывают о культурном и цивилизационном контексте, в котором создавались интерьеры, мебель, утварь, утилитарная графика, всевозможные строения, штучки-вещички-машинки, огромные и маленькие "объекты", так радующие глаз. Ну, а перспективы, которым посвящена последняя главка, точно крышу сносят.

"Со временем "умный дизайн" будет имплантирован в тело для повышения человеческих способностей. Когда и это произойдет, дизайн физически начнет исчезать, но даже в процессе дематериализации дизайн как дисциплина сохранит влияние на общество. Дизайн - это средство, благодаря которому формируется реальный мир, - к лучшему или худшему. Потребители, равно как дизайнеры и производители, имеют власть и несут ответственность за то, чтобы наш мир стал лучше."

Клариса Пульсон