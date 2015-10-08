Нобелевскую премию по литературе получила Светлана Алексиевич

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Нобелевскую премию по литература получила белорусская писательница Светлана Алексиевич. Об этом сообщается на сайте премии.

Шведская королевская академия наук отметила, что премия вручена Алексиевич "за ее многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству в наше время".

Светлана Алексиевич работает в жанре художественно-документальной прозы. Она является автором, в частности, таких книг как "У войны не женское лицо", "Цинковые мальчики", "Чернобыльская молитва", "Время сэконд хэнд", которые переведены более чем на 20 языков мира. Алексиевич лауреат премии Иоганна Готфрида Гердера, американской Национальной премии критики и других литературных наград.

Алексиевич стала первым за 28 лет русскоязычным писателем, получившим Нобелевскую премию по литературе. Последним русскоязычным автором, получившим эту награду, был Иосиф Бродский (в 1987 году). Лауреатами также становились Александр Солженицын (1970 год), Михаил Шолохов (1965 год), Борис Пастернак (1958 год) и Иван Бунин (1933 год).

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря в день смерти основателя Нобелевской премии шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.

Четыре из пяти премий будут вручены в Стокгольме. Премия мира всегда вручается в Осло.

Размер денежной составляющей Нобелевской премии в этом году – 8 миллионов крон (около 63 миллионов рублей). Однако в связи с ослаблением курса шведской кроны эта сумма, впервые с 2001 года, будет меньше 1 миллиона долларов – 950 тысяч долларов.

Ранее стали известны имена обладателей Нобелевской премии по физике, химии, а также по физиологии и медицине.

Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 года. В прошлом году нобелевским лауреатом в области литературы стал французский писатель Патрик Модиано, автор книг "Кафе утраченной молодости", "Горизонт" и "Улица темных лавок". Он получил приз "за искусство памяти, благодаря которому он описал самые непостижимые человеческие судьбы и раскрыл жизненный мир оккупации".

В 2013 году премия была присуждена канадской писательнице Элис Манро, написавшей сборники "Слишком много счастья", "Беглянку", "Танец счастливых теней".