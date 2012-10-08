Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября 2012, 12:59

Культура

Писатель Михаил Веллер презентует свою новую книгу

Михаил Веллер. Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник, 9 октября, в книжном магазине "Библио-Глобус" пройдет встреча с известным русским писателем и философом Михаилом Веллером.

Многим читателям он известен, как автор "Романа воспитания", "Приключений майора Звягина", "Гонца из Пизы" и "Легенд Невского проспекта".

9 октября писатель представит свою новую книгу "Друзья и звезды". Это 12 бесед с писателями и деятелями культуры, с которыми Михаила Веллера связывают года дружбы.

Встреча пройдет в 18.00 в зале презентаций магазина.

литература книги писатели книжные магазины

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика