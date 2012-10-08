Писатель Михаил Веллер презентует свою новую книгу

Михаил Веллер. Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник, 9 октября, в книжном магазине "Библио-Глобус" пройдет встреча с известным русским писателем и философом Михаилом Веллером.

Многим читателям он известен, как автор "Романа воспитания", "Приключений майора Звягина", "Гонца из Пизы" и "Легенд Невского проспекта".

9 октября писатель представит свою новую книгу "Друзья и звезды". Это 12 бесед с писателями и деятелями культуры, с которыми Михаила Веллера связывают года дружбы.

Встреча пройдет в 18.00 в зале презентаций магазина.