Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Литература

08 июля 2014, 17:32

Роулинг опубликовала историю о повзрослевшем Гарри Поттере

литература Джоан Роулинг Гарри Поттер Рита Скитер

"Утро": В Сети появился рассказ о повзрослевшем Гарри Поттере

Гарри Поттер вернулся – теперь ему уже 34, и на голове у мальчика-который-выжил появились "серебряные нити" седых волос. Небольшую историю о повзрослевшем герое Джоан К. Роулинг опубликовала на сайте Pottermore от имени журналистки Риты Скитер.

Гарри, Рон, Гермиона вместе с детьми и друзьями отправились на финал Чемпионата мира 2014 года по квиддичу. Заметка Скитер об их времяпровождении уместилась в 1500 слов.

Ссылки по теме

"Ему скоро 34, в знаменитых иссине черных волосах уже просматривается пара серебряных нитей, но он все продолжает носить очки в круглой оправе, которые, как кто-нибудь может справедливо заметить, скорее подошли бы лишенному стиля 12-летнему юноше", - пишет Скитер-Роулинг.

Читатель также узнает о новом загадочном шраме Поттера – на этот раз появившемся на щеке. Как полагает журналистка Скитер, рана могла быть получена Гарри во время работы мракоборцем (специалистом по защите от темных магов).

Корреспондентка размышляет о том, находится ли Гарри вновь в окружении таинственных происшествий, которые вскоре выльются на магов "эрой террора и страха", или он все же ведет наконец спокойную жизнь.

Рон, как выясняется из статьи, работал в Министерстве Магии вместе с Гарри, но пару лет назад уволился, чтобы помогать братьям в управлении суперуспешным магазином Weasleys’ Wizard Wheezes ("Волшебные уловки Уизли").

А вот Гермиона продолжает, как пишет Скитер, делать карьеру в Министерстве: сейчас она возглавляет один из департаментов, но вскоре, возможно, станет еще более важным боссом.

Серия книг о "Гарри Поттере" стала поистине культовой: Роулинг сумела погрузить в мир магии не только детей, но и взрослых всего мира. Книги издавались с 1997 по 2007 год, всего их было семь штук. Историю экранизировали в Голливуде, сняв 8 фильмов (последняя книга была "разбита" на две картины). В 2011 году поклонники маленького волшебника со шрамом на лбу увидели заключительную часть экранизации. В 2012 году Роулинг также написала книгу "Случайная вакансия" (Casual Vacancy).


Невил Лонгботтом, один из друзей троицы, теперь преподает гербологию в Хогвартсе, а Луна Лавгуд "все так же эксцентрична".

Статья, как пишет The Guardian, стала частью серии репортажей, написанных Роулинг от лица Риты Скитер о Чемпионате мира по квиддичу 2014.

Финальный репортаж выйдет 11 июля, его "автором" будет уже не язвительная Рита, а Джинни Поттер, которая тоже стала журналисткой. Читатели узнают об игре в квиддич сборных Бразилии и Болгарии.

Чтобы прочесть историю о повзрослевшем Поттере на Pottermore, необходимо зарегистрироваться.

Недавно, как сообщал M24.ru, Джоан Роулинг дебютировала в детективном жанре с криминальным романом "Зов кукушки". На русском языке книга вышла 13 февраля.

Писательница опубликовала роман под псевдонимом, "представившись" Робертом Гэлбрейтом. Авторство сказочницы открылось только спустя три месяца после выхода криминального романа на английском языке.

"Зов кукушки" - это история таинственной гибели известной топ-модели, которая разбилась, упав с балкона. Все считают, что девушка совершила самоубийство, однако ее брат в это не верит и нанимает частного детектива, который должен разобраться в деле.

19 июня в свет вышла новая книга Джоан Роулинг под псевдонимом Роберта Гэлбрейта - мистический роман "Шелкопряд" о лондонских литераторах.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать