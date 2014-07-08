Роулинг опубликовала историю о повзрослевшем Гарри Поттере

Гарри Поттер вернулся – теперь ему уже 34, и на голове у мальчика-который-выжил появились "серебряные нити" седых волос. Небольшую историю о повзрослевшем герое Джоан К. Роулинг опубликовала на сайте Pottermore от имени журналистки Риты Скитер.
Гарри, Рон, Гермиона вместе с детьми и друзьями отправились на финал Чемпионата мира 2014 года по квиддичу. Заметка Скитер об их времяпровождении уместилась в 1500 слов.
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"Ему скоро 34, в знаменитых иссине черных волосах уже просматривается пара серебряных нитей, но он все продолжает носить очки в круглой оправе, которые, как кто-нибудь может справедливо заметить, скорее подошли бы лишенному стиля 12-летнему юноше", - пишет Скитер-Роулинг.
Читатель также узнает о новом загадочном шраме Поттера – на этот раз появившемся на щеке. Как полагает журналистка Скитер, рана могла быть получена Гарри во время работы мракоборцем (специалистом по защите от темных магов).
Корреспондентка размышляет о том, находится ли Гарри вновь в окружении таинственных происшествий, которые вскоре выльются на магов "эрой террора и страха", или он все же ведет наконец спокойную жизнь.
Рон, как выясняется из статьи, работал в Министерстве Магии вместе с Гарри, но пару лет назад уволился, чтобы помогать братьям в управлении суперуспешным магазином Weasleys’ Wizard Wheezes ("Волшебные уловки Уизли").
А вот Гермиона продолжает, как пишет Скитер, делать карьеру в Министерстве: сейчас она возглавляет один из департаментов, но вскоре, возможно, станет еще более важным боссом.
Невил Лонгботтом, один из друзей троицы, теперь преподает гербологию в Хогвартсе, а Луна Лавгуд "все так же эксцентрична".
Статья, как пишет The Guardian, стала частью серии репортажей, написанных Роулинг от лица Риты Скитер о Чемпионате мира по квиддичу 2014.
Финальный репортаж выйдет 11 июля, его "автором" будет уже не язвительная Рита, а Джинни Поттер, которая тоже стала журналисткой. Читатели узнают об игре в квиддич сборных Бразилии и Болгарии.
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