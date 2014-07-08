Роулинг опубликовала историю о повзрослевшем Гарри Поттере

"Утро": В Сети появился рассказ о повзрослевшем Гарри Поттере

Гарри Поттер вернулся – теперь ему уже 34, и на голове у мальчика-который-выжил появились "серебряные нити" седых волос. Небольшую историю о повзрослевшем герое Джоан К. Роулинг опубликовала на сайте Pottermore от имени журналистки Риты Скитер.

Гарри, Рон, Гермиона вместе с детьми и друзьями отправились на финал Чемпионата мира 2014 года по квиддичу. Заметка Скитер об их времяпровождении уместилась в 1500 слов.

"Ему скоро 34, в знаменитых иссине черных волосах уже просматривается пара серебряных нитей, но он все продолжает носить очки в круглой оправе, которые, как кто-нибудь может справедливо заметить, скорее подошли бы лишенному стиля 12-летнему юноше", - пишет Скитер-Роулинг.

Читатель также узнает о новом загадочном шраме Поттера – на этот раз появившемся на щеке. Как полагает журналистка Скитер, рана могла быть получена Гарри во время работы мракоборцем (специалистом по защите от темных магов).

Корреспондентка размышляет о том, находится ли Гарри вновь в окружении таинственных происшествий, которые вскоре выльются на магов "эрой террора и страха", или он все же ведет наконец спокойную жизнь.

Рон, как выясняется из статьи, работал в Министерстве Магии вместе с Гарри, но пару лет назад уволился, чтобы помогать братьям в управлении суперуспешным магазином Weasleys’ Wizard Wheezes ("Волшебные уловки Уизли").

А вот Гермиона продолжает, как пишет Скитер, делать карьеру в Министерстве: сейчас она возглавляет один из департаментов, но вскоре, возможно, станет еще более важным боссом.

Серия книг о "Гарри Поттере" стала поистине культовой: Роулинг сумела погрузить в мир магии не только детей, но и взрослых всего мира. Книги издавались с 1997 по 2007 год, всего их было семь штук. Историю экранизировали в Голливуде, сняв 8 фильмов (последняя книга была "разбита" на две картины). В 2011 году поклонники маленького волшебника со шрамом на лбу увидели заключительную часть экранизации. В 2012 году Роулинг также написала книгу "Случайная вакансия" (Casual Vacancy).

Серия книг о "Гарри Поттере" стала поистине культовой: Роулинг сумела погрузить в мир магии не только детей, но и взрослых всего мира. Книги издавались с 1997 по 2007 год, всего их было семь штук. Историю экранизировали в Голливуде, сняв 8 фильмов (последняя книга была "разбита" на две картины). В 2011 году поклонники маленького волшебника со шрамом на лбу увидели заключительную часть экранизации. В 2012 году Роулинг также написала книгу "Случайная вакансия" (Casual Vacancy).



Невил Лонгботтом, один из друзей троицы, теперь преподает гербологию в Хогвартсе, а Луна Лавгуд "все так же эксцентрична".

Статья, как пишет The Guardian, стала частью серии репортажей, написанных Роулинг от лица Риты Скитер о Чемпионате мира по квиддичу 2014.

Финальный репортаж выйдет 11 июля, его "автором" будет уже не язвительная Рита, а Джинни Поттер, которая тоже стала журналисткой. Читатели узнают об игре в квиддич сборных Бразилии и Болгарии.

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