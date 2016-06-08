Януш Вишневский расскажет про "Одиночество в сети" в "Сокольниках"

Фото: facebook.com/janusz.leon.wisniewski

Специальным гостем II Московского международного фестиваля современной литературы станет знаменитый польский писатель Януш Вишневский. Мероприятие пройдет 11-12 июня в парке культуры и отдыха "Сокольники". В эти дни гости парка смогут посетить авторские лекции, поучаствовать в мастер-классах, узнать о книжных новинках и послушать выступления музыкальных команд.

Януш Вишневский, получивший всемирное признание после выхода романа "Одиночество в сети", выступит на фестивале 11 июня на эстраде "Ротонда". Широкой публике автор также стал известен благодаря выходу сборника эссе "Сцены из супружеской жизни", рассказу "На Фейсбуке с сыном", роману "Любовь и другие диссонансы" и другим.

Еще одним специальным гостем фестиваля станет писательница Татьяна Толстая. Ее наиболее известный роман "Кысь" был удостоен премии "Триумф". Многие сборники рассказов писательницы переведены на разные языки. ЕЕ встреча с читателями запланирована на 12 июня на Фонтанной площади.

Также в "Сокольниках" выступят лауреат независимой премии "Дебют" Сергей Шаргунов, писатель и драматург Денис Драгунский, член редколлегии журнала "Мурзилка" Марина Москвина. Публицист и радиоведущий Леонид Клейн побеседует с посетителями парка о творчестве режиссера Эльдара Рязанова.