Книжный секонд хэнд: какие букинистические магазины работают в Москве

На днях в Москве прошла презентация антипиратского социального проекта "Читай легально", направленного на развитие рынка легальных электронных книг. Основные цели проекта, по словам его организаторов, – создание диалога между читателями и авторами, а также площадки для всех игроков книжного рынка, желающих вступить в борьбу с распространителями нелегальных книг.



В поддержку проекта был открыт интернет-ресурс http://www.piratstvu.net/, на котором ряд известных писателей выступили с обращениями к своим читателям.

Но пока рынок электронных книг только формируется, M24.ru решил обратиться к книжному рынку, который возник в Москве уже давным давно и рассказать о главных букинистических магазинах столицы.

Одним из первых книжных магазинов с букинистическим отделом в советской Москве была "Книжная лавка писателей" на Кузнецком мосту, в которую переделали после революции находившийся здесь же книжный магазин Вольфа. Писатели приходили сюда за изданиями, которые обычным советским гражданам было не достать. Завсегдатаями магазина были, например, Максим Горький и философ Николай Бердяев. Магазин под названием "Центральная книжная лавка писателя" действует в этом здании до сих пор. В его букинистическом отделе можно приобрести художественную литературу, начиная с 1948 года издания, в том числе, собрания сочинений. Кроме этого, в магазине представлен большой выбор поэзии - популярные серии "Большая и Малая библиотека поэта", "Золотая серия поэзии", "Народная поэзия", "Из литературного наследия", "Триумфы" и другие. Большим спросом в магазине пользуются изданные в СССР альбомы по искусству и детские книжки.

В книжном магазине "Москва" на Тверской также действует крупный букинистический отдел, который разделен на антикварный и собственно букинистический подотделы. В первом - продаются старинные дорогие издания, представляющие интерес для коллекционеров, а во втором можно найти почти любую книгу, изданную в советское и постсоветское время по истории, философии, юриспруденции, искусству, архитектуре, географии и другим тематикам, многие из которых не переиздавались.

В магазине продаются и собрания сочинений классиков, а также знаменитые в советское время серии – "Литературные памятники", "Жизнь замечательных людей", "Библиотека приключений и научной фантастики", "Библиотека всемирной литературы", "Философское наследие", "Города и музеи мира" и многое другое.

А небольшой букинистический магазин "Параграф" на Пятницкой предлагает недорогие собрания сочинений и большое количество альбомов по искусству, а также подборки советских литературных журналов. Всего ассортимент магазина насчитывает около 5 тысяч книг, в том числе и антикварных, изданных в XVIII - начале XX века.

В букинистическом отделе магазина "Академкнига" на Ленинском проспекте покупатели приходят в основном за специализированной научной литературой. Здесь можно приобрести труды по большинству научных дисциплин, при этом стоить они будут гораздо дешевле, чем новые издания.

Магазин "Букинист" на Трубной ориентирован в основном на антикварные книги, поэтому в нем преобладают редкие издания до 1940 года, однако там можно найти и более новые книги по всеобщей и военной истории, а также москвоведению. Кроме этого, в магазине предлагается широкий перечень трудов по философии, в том числе в серии "Философское наследие. Художественная литература представлена в сериях Литературные памятники", "ACADEMIA" и "Библиотека поэта".

Однако торговля старыми книгами в Москве далеко не исчерпывается перечисленными магазинами - во многих районах столицы есть небольшие букинистические лавочки. Библиографические редкости там вряд ли попадутся, а вот найти что-нибудь недорогое и полезное - вроде детских книжек с хорошими иллюстрациями - иногда получается. Кроме того, если возникла необходимость избавится от ненужных книг - лучше не выбрасывать их на помойку, а отнести к букинистам, там они наверняка найдут новых хозяев.