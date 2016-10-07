Реформа языка: какие слова придумал Шекспир, расскажут на лекции

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Лекция об Уильяме Шекспире как о реформаторе языка, блистательном поэте и драматурге пройдет 7 октября вечером, сообщают организаторы. Это будет первая лекция из цикла Виталия Бабенко "Невидимый Шекспир, или Как мы говорим языком Шекспира, не ведая о том".

Шекспир использовал все виды лексики: модные словечки, новомодные обороты и даже сленг. Он же регулярно изобретал слова, которые впоследствии стали неотъемлемой частью английского языка. Например, из Шекспира к нам пришли такие слова: "академия", "аллигатор" и даже "калькулятор".

Лектор Виталий Тимофеевич Бабенко – русский писатель-фантаст, журналист, переводчик, издатель, телеведущий.