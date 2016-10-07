Владимир Торин: "В мире должно быть больше любви и доброты!"

Владимир Торин – историк, писатель, автор мистического романа "Амальгама", рассказывающего об удивительных пересечениях человеческих судеб и различных исторических событий, произошедших в разных тысячелетиях. "Амальгама" в августе на Московской международной книжной ярмарки на ВДНХ получила международную премию Валентина Пикуля за развитие традиций исторической литературы, а в январе этого года – премию Terra Incognita за лучший литературный дебют. Различные публикации Торина в интернете называют то нижегородским писателем, то московским, то утверждают, что он родом из Риги, то – из Киева и при этом доподлинно известно, что писать он начал, когда жил в Германии, а продолжил во Львове.

Обозреватель m24.ru Сергей Каленский встретился с Владимиром Ториным, чтобы выяснить, откуда тот родом, что такое "Амальгама" и трудно ли сделать первую же книгу бестселлером.

Фото: amalgama-book.ru

– Владимир, так откуда вы: из Киева, из Риги, из Германии, из Нижнего Новгорода, из Львова или из Москвы?

– Так уж получилось, что я подолгу жил во всех перечисленных городах и странах.

– Но родились-то вы, все-таки, один раз? Или, как и полагается автору мистического романа, дважды или трижды?

– Нет, конечно, один. Это произошло в Киеве. Просто мы много переезжали, так и получился этот длинный ряд городов, в которых мы подолгу жили, включая пять лет в Германии. А вот закончил среднюю школу я уже в Риге. Оттуда уехал во Львов, чтобы поступить на факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища, поступил и проучился там четыре года. Начал служить лейтенантом в Нижнем Новгороде, в Приволжском округе внутренних войск МВД России, дослужился до капитана, прошел все существующие тогда в России горячие точки. Потом уволился и ушел "на гражданку". Был сначала корреспондентом, а потом первым замглавного редактора ежедневной газеты "Нижегородские новости", потом – пресс-секретарем Заксобрания Нижегородской области. Создавал вместе с известными российскими журналистами "Медиасоюз". Работал на разнообразных выборах, тогда многие творческие люди этим занимались. Потом уехал в Москву, стал кандидатом наук, работал пресс-секретарем нескольких очень крупных промышленных компаний.

– А сейчас живете в Москве?

– Сейчас в Москве. Уже 14 лет. Ни в одном городе так долго не жил. Значит, наверное, понравилось.

– Как вам нынешние изменения московских улиц, парковок и дворов?

– Рискую навлечь на себя гнев многих коллег, но, в целом, то, что происходит сегодня с Москвой, мне больше нравится, чем не нравится. Хорошо понимаю, как легко критиковать того, кто что-то делает. Ведь все эти клумбы, качели, деревья, кадушки из мрамора в интернете не пинал только ленивый. Но, помните, как говорит герой из фильма "Пролетая над гнездом кукушки"? Он говорит: "Я хотя бы попробовал!". И то, что Москву пробуют сделать настоящей мировой столицей – это хорошо. С современными парками, парковками, садами, клумбами и качелями. Конечно, и меня бесят вечные перекрытия дорог и плитка эта бесконечная, но это лучше, чем если бы вообще ничего не происходило. Надо как-то на добро настраиваться. И на любовь. И на то, что все обязательно будет хорошо. И тогда все хорошо и будет. Так жизнь устроена. А то стало много вокруг какой-то злобы. А в мире должно быть больше любви и доброты!

– Это вы после прохождения всех российских горячих точек к этой мысли пришли?

– Как ни странно, и после прохождения горячих точек тоже. Я помню полыхающий Грозный в 1996 году и как бойцы с брони БТРов снимали трупы, раскладывая их на земле так, чтобы было проще считать… И очень хорошо помню разоренные и сожженные деревни в Пригородном районе Северной Осетии под Владикавказом, когда осетины и ингуши начали убивать друг друга просто за национальность. И дагестанский Кизляр, когда весь город жил, прибитый страхом, а в центре города боевики захватывали больницу с роженицами. Я многое помню из тех времен. И могу твердо вам сказать: нет ничего страшнее войны. Сейчас появились молодые люди, которые представляют войну, как компьютерную стрелялку. Вот именно эти герои очень любят кричать о том, что надо разобраться вот с этими нашими врагами, а еще потом – вот с этими, плохо себе представляя, что это вообще такое и как это "разобраться" делается. И не дай им бог узнать. Добрее, добрее надо быть. А то включаешь телевизор, а с экрана на тебя уже враг какой-то ползет. И надо срочно с ним как-то покончить! Откуда эти все враги вокруг нас взялись? Почему участники этих сумасшедших ток-шоу в телевизоре постоянно орут друг на друга? Всех искусственно раскалывают на разные лагеря и, самое обидное, что в этих противоборствующих виртуальных лагерях есть достойные, умные и хорошие люди, которые зачем-то начинают враждовать.

Фото: amalgama-book.ru

– И тогда, чтобы не смотреть телевизор, вы книгу решили написать. И сразу бестселлер!

– Да я сам удивился, что ее так быстро раскупили. А почему начал писать, думаю, просто давно хотелось и, наконец-то, прорвало. Само так получилось. Однажды на моей даче собрались друзья: художники, журналисты, офицеры, музыканты. Я предложил им прочитать какие-то свои отрывки. Я прочитал, повисла тишина. И мне говорят: "Слушай, это надо издавать, это очень интересно". Я понимаю, что собрались люди, которые ерунды не скажут и врать мне не будут. Тогда решил написать книгу исключительно для друзей. Я не торопился, и на это ушло 3,5 года. Затем отнес в издательство "Вече", они заинтересовались, как и Московский дом книги, который стал партнером проекта. Так вот неожиданно эта история вдруг и завертелась.

– Что такое "Амальгама"?

– Так называется сплав металлов, который необходим для того, чтобы создать зеркало. Однажды во время поездки в Венецию я проникся историей создания зеркал. Первые зеркала начали делать на острове Мурано в XII веке и технология их производства была окутана абсолютной тайной, которую бдительно хранил мрачный венецианский Совет Десяти. Я подумал, что все это может быть интересно и мне захотелось про это написать. Я и сделал несколько историй, которые потом стали первыми главами книги.

– Еще всех очень привлекает Путин на обложке в окружении исторических персонажей…

– Действительно, многих это привлекает, но это – не главное. На протяжении всей человеческой истории существовали и большие исторические личности, и маленькие неизвестные люди, но каждый из них – это целая вселенная, большой мир, и этим миром обязательно должна править любовь. Именно она спасет мир. Именно любовь, а совсем не красота, как писал Достоевский. Я, честно говоря, люблю всех своих персонажей и все то, что с ними происходит. Каждый день очень интересно сталкиваться с чем-то новым, смотреть на мир широко раскрытыми глазами, изучать его историю, чтобы знать, что было раньше, и представлять, что будет в будущем. Вот именно это ощущение прекрасной жизни, какого-то вечного великолепного приключения я и пытаюсь донести до читателя. А про Путина – там все просто. Дело в том, что существует картина кисти Ван Эйка "Потрет четы Арнольфини", написанная в 1434 году. Персонаж на этой картине очень похож на действующего президента России. Это достаточно известный факт. Просто не мог пройти мимо такого интересного совпадения…

– У вас в книге много и других известных личностей.

– Да. Собственно, кого там только нет! В книге есть Сталин с Берией, Гитлер, Наполеон, академик Сахаров, германский император Фридрих I Барбаросса, венецианский дож Энрико Дандоло, французский писатель Александр Дюма, самый известный архиепископ Кельна Райнальд фон Дассель, декабрист Муравьев-Апостол и много-много еще кто. Происходят совершенно невероятные события: сквозь времена проходят незримые нити, связывающие самых разных людей и самые разные судьбы. И когда я обнаружил все эти связи и нити, не мог не поделиться всем найденным с читателями. Это оказалось так увлекательно! Что-то связывает всех нас и ведет сквозь века. Очень интересно эти все связи обнаруживать, ведь когда это происходит – это настоящая удача, именно ею мне очень хотелось поделиться.

– Да, это многих заинтриговало. Как вы сами относитесь к публикациям про "Амальгаму"?

– Про нее написано уже очень много. Достаточно только поискать в интернете. Самое оригинальное, что о себе прочитал, – меня назвали русским Дэном Брауном. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Второе, что мне понравилось, – все критики в один голос говорят, что роман читается на одном дыхании, легко и увлекательно. Ну и третье: книга будет очень небезынтересна тем людям, которые интересуются историей и путешествиями. В "Амальгаме" очень много деталей, которые им точно понравятся.

– Кроме того, там еще много интересных исторических фактов. Вдруг вашу книгу предложат в качестве школьного учебника по истории?

– Учитывая сегодняшние эксперименты в средней школе, совершенно не удивлюсь. А если серьезно, я могу уверить своих читателей: все исторические события, упомянутые в книге, происходили на самом деле. Если мы говорим о том, что писатель Александр Дюма приезжал в Нижний Новгород и встретился там с прототипом героя своего романа "Учитель фехтования" декабристом Анненковым, то так и было. И если в книге Фридрих Барбаросса падает на колени перед Папой Римским, которого недавно изгнал из Ватикана, и происходит это в знаменитом соборе Святого Марко в Венеции, то и это исторический факт. И крестоносцы, штурмующие не Иерусалим, а Константинополь, и святые мощи волхвов, украденные из Милана и привезенные в Кельн, – все абсолютная правда. Другое дело, что на фоне этих событий сложился вот такой увлекательный исторический, мистический, приключенческий роман, – это во многом большое везение.

– Будет ли продолжение?

– Теперь уже точно могу сказать. Будет. Очень много людей заинтересовано в появлении продолжения. Значит, буду писать. Только, если "Амальгаму" я писал лишь для того, чтобы развлечь друзей и рассказать им несколько интересных историй, теперь постараюсь копнуть глубже и донести до читателя несколько очень важных мыслей.

– Про любовь?

– Да, именно про любовь. Потому что, по большому счету, на земле нет ничего важнее.

Сергей Каленский