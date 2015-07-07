Живые поэты: Михаил Кедреновский

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.
Михаил Кедреновский
Как бесстрашно на ринг выходил Де Ла Хойя,
Как бредут обречённо шахтёры в забой,
Так и я день за днём, от запоя к запою,
И на выходе новый запой.
Я иду в лабиринте из пьяных ночей,
В лабиринте из чьих-то имён.
Вот уж год, как мой рот – пересохший ручей,
Вот уж год, как я не был влюблён.
Я запутался в женщинах, как в переходах метро,
Я забыл, как зовут мою мать.
Потеряны компас и роза ветров.
Я умею копать. Я не стану копать.
Ритм рвётся. Так рвётся в предсердье сосуд,
Когда сердце лишается сил.
Я иду по земле. Здесь проводят досуг
За копанием братских могил.
Скоро эта земля не родит даже сыть,
Её праздничный гимн уже спет.
В моём горле песок. Мне так хочется пить.
Занимается новый рассвет.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
