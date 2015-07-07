Форма поиска по сайту

07 июля 2015, 19:02

Культура

Живые поэты: Михаил Кедреновский

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.

Михаил Кедреновский

  • Город: Москва
  • Возраст: 26 лет
  • Любимые поэты: Пушкин, Кропивницкий, Бреннер

    • Как бесстрашно на ринг выходил Де Ла Хойя,


    Как бредут обречённо шахтёры в забой,


    Так и я день за днём, от запоя к запою,


    И на выходе новый запой.


    Я иду в лабиринте из пьяных ночей,


    В лабиринте из чьих-то имён.


    Вот уж год, как мой рот – пересохший ручей,


    Вот уж год, как я не был влюблён.


    Я запутался в женщинах, как в переходах метро,


    Я забыл, как зовут мою мать.


    Потеряны компас и роза ветров.


    Я умею копать. Я не стану копать.


    Ритм рвётся. Так рвётся в предсердье сосуд,


    Когда сердце лишается сил.


    Я иду по земле. Здесь проводят досуг


    За копанием братских могил.


    Скоро эта земля не родит даже сыть,


    Её праздничный гимн уже спет.


    В моём горле песок. Мне так хочется пить.


    Занимается новый рассвет.


    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • orlovsky.poetry@gmail.com
    Год литературы на m24.ru
    литература стихи проза живые поэты

