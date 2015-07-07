Живые поэты: Михаил Кедреновский

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.

Михаил Кедреновский

Город: Москва Возраст: 26 лет Любимые поэты: Пушкин, Кропивницкий, Бреннер

Как бесстрашно на ринг выходил Де Ла Хойя,

Как бредут обречённо шахтёры в забой,

Так и я день за днём, от запоя к запою,

И на выходе новый запой.

Я иду в лабиринте из пьяных ночей,

В лабиринте из чьих-то имён.

Вот уж год, как мой рот – пересохший ручей,

Вот уж год, как я не был влюблён.

Я запутался в женщинах, как в переходах метро,

Я забыл, как зовут мою мать.

Потеряны компас и роза ветров.

Я умею копать. Я не стану копать.

Ритм рвётся. Так рвётся в предсердье сосуд,

Когда сердце лишается сил.

Я иду по земле. Здесь проводят досуг

За копанием братских могил.

Скоро эта земля не родит даже сыть,

Её праздничный гимн уже спет.

В моём горле песок. Мне так хочется пить.

Занимается новый рассвет.

Авторские орфография и пунктуация сохранены