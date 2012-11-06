28 ноября откроется ярмарка интеллектуальной литературы "Non\fiction"

Фото: ИТАР-ТАСС

В Центральном Доме Художника на Крымском валу откроется 14 Международная ярмарка интеллектуальной литературы "Non\fiction". На ней будут представлены более 250 издательств и литературных объединений из 20 стран мира.

На книжном форуме будет выставлена гуманитарная, образовательная, научно-техническая и художественная литература. Также будут подведены итоги литературного года и проанализированы изменения предпочтений читателя, сообщает пресс-служба выставки.

Также в рамках ярмарки будет работать детская площадка "Территория познания": игровая зона, мастер-классы, семинары, выставка и подростковая зона "Respect". Ее посетит дочь и соавтор книг всемирно известного астрофизика Стивена Хокинга Люси.

На форуме будут организованы встречи с лауреатами литературных премий и пройдут конкурсы "Искусство книги" и "Лучший книжный магазин Москвы".

Билеты будут стоить 200 рублей, для льготных категорий - 100 рублей.