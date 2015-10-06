Писательница Стефани Майер поменяла пол героям "Сумерек"

Фото: facebook.com/twilight

Автор молодежных всемирно популярных романов "Сумерки" Стефани Майер переписала историю Бэллы и Эдварда. Как сообщает Good morning America на своей официальной странице в Twitter, писательница поменяла героев полами и превратила их в юношу Бо и девушку-вампира Эдву.

Новая книга называется "Жизнь и смерть". Герои, прошедшие специфический апгрейд, отличаются от первоначальных персонажей, но по сути это продолжение оригинальной истории.

Первый роман цикла "Сумерки" вышел в 2005 году. На сегодняшний день в России изданы шесть книг цикла Стефани Майер: "Сумерки", "Новолуние", "Затмение", "Рассвет", "Солнце полуночи" и "Недолгая вторая жизнь Бри Таннер".

Кроме того, пять романов Майер были экранизированы – в 2012 году в российский прокат вышел фильм "Сумерки. Сага: Рассвет. Часть 2".