LIVE: актеры театров ".DOC" и "Практика" прочитают стихи Бродского

Фото: park.sokolniki.com

7 августа в арт-кафе "Море внутри" Фонд создания музея Иосифа Бродского совместно с актерами театров ".DOC" и "Практика" покажут театрально-поэтический перформанс, в основу которого легли стихи Нобелевского лауреата и последнего классика XX века. В этом году поэту исполнилось бы 75 лет.

Бродский считал, что "хорошим стихам не нужен аккомпанемент", но в пятницу читка будет иметь музыкальное оформление. Бессмертные строки прочитают: Андрей Родионов, Алексей Крижевский, Валентин Самохин, Григорий Перель, Елена Махова, Ксения Орлова, Марина Бойко, Павел Михайлов. Стихотворения будут безостановочно перетекать одно в другое.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 20.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.