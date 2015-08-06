Форма поиска по сайту

06 августа 2015, 15:31

Культура

LIVE: актеры театров ".DOC" и "Практика" прочитают стихи Бродского

Фото: park.sokolniki.com

7 августа в арт-кафе "Море внутри" Фонд создания музея Иосифа Бродского совместно с актерами театров ".DOC" и "Практика" покажут театрально-поэтический перформанс, в основу которого легли стихи Нобелевского лауреата и последнего классика XX века. В этом году поэту исполнилось бы 75 лет.

Бродский считал, что "хорошим стихам не нужен аккомпанемент", но в пятницу читка будет иметь музыкальное оформление. Бессмертные строки прочитают: Андрей Родионов, Алексей Крижевский, Валентин Самохин, Григорий Перель, Елена Махова, Ксения Орлова, Марина Бойко, Павел Михайлов. Стихотворения будут безостановочно перетекать одно в другое.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 20.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 7 августа в 20.30
  • Что: театрально-поэтический перформанс
  • Кто: актеры театров ".DOC" и "Практика"
  • Кому смотреть: любителям Иосифа Бродского

В ожидании начала трансляции смотрите:


