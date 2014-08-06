Если не Гиляровский, то кто: 7 новых книг-путеводителей по Москве

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Исторические зарисовки и мистические истории - согласно топу самых покупаемых книг, именно такую литературу о Москве предпочитают горожане. Семь самых популярных изданий - в материале сетевого издания M24.ru.

1. "Адреса любви", Вячеслав Недошивин

Обложка книги "Адреса любви", издательство: АСТ, Редакция Елены Шубиной

"Адреса любви" журналиста и литературоведа Вячеслава Недошивина – это не только книга-путешествие по улицам и домам Москвы, Санкт-Петербурга и Парижа, но и попытка найти ответы на главные вопросы – что есть любовь, жизнь и смерть. Как любили Гиппиус и Цветаева, Брюсов и Блок, Бальмонт и Булгаков, какие московские переулочки, улицы и дома связаны с великими из великих нашей литературы – рассказы собраны в единый сборник, который стал уникальным путеводителем не только по трем столицам, но и всему Серебряному веку русской литературы.

2. "Старая Москва", Михаил Пыляев

Обложка книги "Старая Москва", издательство: Олма Медиа Групп

Михаил Пыляев – известный журналист и писатель XIX века. На протяжении жизни он собирал различные истории и анекдоты о петербургской и московской жизни XVIII и начала XIX веков, которые и легли в основу книги "Старая Москва".

Книги Пыляева - это анекдоты в старинном понимании слова, то есть не юмористический, а в первую очередь любопытный рассказ. И собирал он их, скрупулезно работая с архивами или записывая воспоминания пожилых москвичей. Это те мелочи, о которых молчат официальные учебники, но без которых невозможно представить настоящую жизнь ушедшей эпохи. Стоит отметить, что многие рассказы Пыляева литературно обрабатывал другой известный русский писатель - Николай Лесков.

3. "От Воскресенских ворот до Трубной площади. Москва, которой нет. Путеводитель"

Обложка книги "От Воскресенских ворот до Трубной площади", издательство: Memories

Это третья книга из серии путеводителей о Москве, издаваемых интернет-проектом "Москва, которой нет". Как и в первом томе ("От Пречистенских до Арбатских ворот"), здесь собрана информация по утраченным памятникам московских улиц – от Воскресенских ворот до Трубной площади. Истории написаны в форме рассказов и связаны между собой нитью повествования. Легенды, зарисовки московского быта, анекдоты – все это помогает окунуться в атмосферу давно ушедшей эпохи и проникнуться традициями, о которых незаслуженно забыли.

На данный момент выпущено три тома из серии - "От Пречистенских до Арбатских ворот", "От Боровицкой до Пушкинской площади" и, соответственно, "От Воскресенских ворот до Трубной площади".

4. "Тайны московских подземелий", Ольга Яковлева

Обложка книги "Тайны московских подземелий", издательство: БММ

"Тайны московских подземелий" – сборник полумифических и мифических историй о подземной жизни столицы.

Это и легенды о городе под землей, где расположены улицы с высотными зданиями, и рассказы о секретных аэродромах, правительственных ветках метро, байки о крысах-мутантах и гигантских обезьянах, которые нападают на припозднившихся пассажиров столичного метрополитена.

5. "Стили московской архитектуры", Игорь Казусь и Тамара Гейдор

Обложка книги "Стили московской архитектуры", издательство: "Искусство - XXI век"

Книга "Стили московской архитектуры" – это иллюстрированный путеводитель по истории столичного зодчества.

Как формировались стили столичной архитектуры и как в них воплотилась эпоха, что такое визуальная идентичность города и как она формируется под давлением времени – читатель получает исчерпывающие ответы на эти вопросы. Что важно – в книге делается акцент на наглядность. Здесь много красивых фотографий – как архивных, так и сделанных в наши дни. Захватывающие дух панорамы зданий чередуются с элементами декора, которые так часто остаются незамеченными. К особо значимым для эпохи постройкам добавлены схемы и планы.

Авторы – два известных историка отечественной архитектуры Игорь Казусь и Тамара Гейдор.

6. "Темная сторона Москвы", Мария Артемьева

Обложка книги "Темная сторона Москвы", издательство: АСТ, Полиграфиздат, Астрель-СПб

У любого города есть свой набор страшилок: например, аллигаторы в канализации Нью-Йорка или призрачные обитатели Тауэра в Лондоне. Не обошла эта участь и Москву. В книге "Темная сторона Москвы" Марии Артемьевой тема раскрыта чуть больше, чем полностью.

Легендарная библиотека Ивана Грозного, московский колдун Яков Брюс, тайны блошиного рынка на Тишинской площади – каждое из преданий оформлено в виде рассказа. Сборник разбит на три части – "Преданья старины", "Советское наследие" и "Новые времена", которые проводят читателя от дореволюционного времени до наших дней.

7. "Переулки старой Москвы. История. Памятники архитектуры. Маршруты", Сергей Романюк

Обложка книги "Переулки старой Москвы", издательство: Центрполиграф

Книга-путешествие по переулкам старого города, где "спряталось" большинство архитектурных и исторических памятников. Это не только истории о выдающихся домах и памятных местах, связанных с великими именами нашей истории, но и "биография" рядовых, ничем непримечательных зданий и незаслуженно забытых деятелей истории и культуры.



Топ составлен на основе данных о самых покупаемых книгах о Москве, предоставленных гипермаркетом Ozon.ru