Книжное счастье: где искать самые интересные книжные развалы

Фото: vk.com/xodacevich

Развалы в Москве пользуются не меньшей популярностью, чем традиционные книжные магазины. Не удивительно - ведь на этих заваленных литературой столах и полках можно найти хорошие редкие издания за символические деньги. А если пройтись по букинистическим точкам - и вовсе наткнуться на рукописные книги футуристов, прижизненные издания Гумилева или трактат Ленина начала прошлого века, но уже за очень большие деньги.

M24.ru решил пройтись по городу и узнать, где в Москве находятся регулярные книжные развалы, какую литературу можно там найти, и во сколько обойдется это “книжное счастье”.

Вернисаж дорогих редкостей

За редкой букинистикой и просто необычными книгами стоит отправиться на Вернисаж в Измайловском кремле. Здесь на сравнительно небольшой территории можно найти три постоянных книжных лавки и одного продавца, приходящего время от времени.

Книги на прилавках кажутся удивительными, но дорогими. Здесь можно, например, найти издания начала XX века по кулинарии и астрологии, годовые комплекты дореволюционных журналов. “Нива”, “Родина” и “Вокруг Света”. Их цена - от 5 до 15 тысяч. Продавец одной их лавочек делится своими раритетами: “Вот Хлебников, издание группы его друзей. Было напечатано всего 130 экземпляров, все номерные. А вот залитованная рукописная книга стихов Маяковского, 1930 год. Записка Крученых. Посмертный сборник стихов Гумилева, изданный его учениками. Он 15 тысяч рублей стоит”.

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Цена на прижизненный сборник Рылеева - десять тысяч долларов. “А что вы хотите - книга редкая. Его через год повесили”, - объясняет продавец. Рядом с Рылеевым лежит небольшой сборник произведений Крылова всего за 500 рублей. “Это не потому, что Крылова не повесили, а просто сама книжка - простенькая. Такие каждый год выпускали. Вот если бы редкое издание типографии Сапожникова тут лежало - речь бы шла о другой цене”, - говорит букинист. И между делом указывает на полку, где стоят книжки из Императорской библиотеки и издания XVII-XVIII века. Последние стоят по 20-30 тысяч рублей.

Интересно понаблюдать за внутренней кухней букинистов. К лавочкам с книгами подходят то потенциальные продавцы старых изданий с предложениями о покупке, то коллеги по профессии - посоветоваться, за сколько продавать полное собрание словаря Брокгауза и Ефрона. Наш собеседник посоветовал продавать за 150-200 тысяч. На удивленные глаза заметил: “А что, их 86 томов - разделите 200 тысяч на 86 - не такая уж большая сумма получится. Книги сейчас недорогие”.

Действительно, среди раритетных книг можно, покопавшись, найти что-то не особенно дорогое. Серия сборников Льва Толстого здесь стоит тысячу рублей, дневник Достоевского - 500 рублей, за эту же сумму можно подобрать что-то из Серебряного века. Как правило, у каждого продавца есть своя любимая тема и специализация. Наш собеседник говорит, что у него хорошая коллекция по кулинарии, ее хорошо разбирают, а вот за историей и архитектурой лучше идти к кому-нибудь из трех букинистов-соседей по вернисажу. Действительно, на прилавке рядом со сборником рецептов лежит редкая “Фабрично-заводская архитектура” В. Гофмана всего за 200 рублей (для сравнения - в интернете продается от полутора тысяч), но имеется только третий том. “Зато она из библиотеки известного искусствоведа Маца. Когда его жена мне принесла часть его библиотеки - все книги разобрали за один день”, - делится продавец.

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Полки с редкостями: "Ходасевич", "Циолковский", "Параграф".

Более дешевую букинистику можно найти в специальных отделах некоторых книжных магазинов. Несмотря на то, что недавно было принято решение закрыть четыре букинистических отдела в магазинах “Московский дом книги”, остались несколько лавочек, куда стоит заглянуть. Это, например, магазин “Ходачевич” на улице Покровка, дом 6. Небольшой полуподвальное помещение превратилось в книжный несколько лет назад. Часть ассортимента - современные издания по дизайну, урбанистике, искусству, философии, политологии, путешествиям и так далее. В то же время, можно найти интересную букинистику. Например, “Проекты и Записки” Сперанского 1961 года за полторы тысячи рублей или курс лекций “Идеалы и действительность в русской литературе”, прочитанный Кропоткиным в Англии в 1905 году - за 2 тысячи. Редкая книга с редкими фото "Смерть Толстого по новым материалам" - 1490 рублей.

Здесь часто проводятся распродажи книг, изданных давно, но не являющихся редкой букинистикой. А перед входом в лавку лежат книги ,которые можно забрать бесплатно. В основном это многотиражные советские книги не самого интересного содержания - поэтому их тут и оставляют. Впрочем, если порыться - кто знает, что найдешь?

В "Ходасевиче". Фото: vk.com/xodacevich



Букинистикой славится магазин “Циолковский”, который изначально работал при Политехническом музее, а после того, как музей закрыли на ректонструкцию, переехал на Пятницкую, дом 8. Цены здесь - от ста рублей, тематика книг - разнообразная. Одна из постоянных покупательниц делится опытом: “У них много всего интересного можно найти. Я, например, покупаю старые издания фольклорных сказок по более чем разумным (можно даже сказать — неразумным с точки зрения бизнеса, но приятным для покупателя) ценам”.

На пятницкой улице в доме № 5 есть магазин “Параграф”, где тоже можно присмотреть редкие книги. Трехтомник “Моя жизнь” Рихарда Вагнера 1911-1912 годов стоит 12 тысяч. Александр Блок 1922 года - 500 рублей. Есть издания на иностранных языках.

Можно также отметить магазин “Гиперион”. Здесь нет специализации на букинистике, но есть стол уцененных современных книг в хорошем состоянии. Можно увидеть “Биографию Белграда” Милорада Павича” 2009 года за 120 рублей или ”Мифогенную любовь каст” 2002 года за 150.

Фото: www.hyperionbook.ru/

Дешево и развально

Интересные книги можно “откопать” на обыкновенных, небукинистических московских развалах. Многие ищут здесь издания, которые давно не переиздавались, или книги не очень крупных изданий, которым сложно “пробиться” в большие магазины. Самый крупный такой развал находится на Арбате. Около шести столов завалены книжками разных форматов, тематик и качества. Цены варьируются от 200 до 800 рублей. Арбатский развал, как ни пытаются систематизировать его содержание, раскладывая книжки примерно по темам, - очень разностилевой. Рядом могут оказаться бульварные романы, узкоспециальные книги по истории Москвы, справочники по физике и математике для инженеров. Но всех их с удовольствием берут. Продавцы здесь не такие колоритные и опытные, как на Измайловском вернисаже, да и времени поговорить куда меньше - все-таки стоят в центре оживленной улицы.

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Если пройти немного дальше, к библиотеке имени Ленина, можно наткнуться на традиционный небольшой развальчик. Пожилой человек интеллигентного вида раскладывает на пандусе не больше 15-20 книг. Среди них часто встречаются издания советского периода по искусству и истории, иногда - журналы. Могут попасться раритеты вроде эссе Ленина о русском языке. Цены здесь как на Арбате, книг меньше, но подход более “индивидуальный”.

Среди интересных и более-менее регулярных развалов можно еще отметить точки у магазина “Библио-Глобус”, развал у метро "Менделеевская" и отдельные точки внутри и по пути к "Олимпийскому". Иногда стихийно появляется стол с книгами у метро “Арбатская”, но там практически нет “жемчужин” - то же самое можно найти в любом книжном. Периодически происходят сезонные распродажи книг - напрмер, 6 июня у памятника Александру Пушкину.

Самые интересные книжные развалы - это стихийная продажа книг народом. Есть несколько таких мест в центре Москвы, множество мест на окраинах и несколько подмосковных барахолок. Тех, кто в центре Москвы, периодически гоняет полиция, в то же время барахолка в Новоподрезково даже свой сайт имеет. С точки зрения формирования цен на ту или иную книги - здесь множество нюансов. Например, научная книга 1937 года тиражом 300 экземпляров стоит не так, как том Джека Лондона, 1985 года, изданный тиражом 100000, которого выдавали за заданную макулатуру. Какие-то книги которые я достаю, я могу продать за 59 рублей, но есть авторы, которых я не буду продавать дешево из уважение к ним, из уважения к работе издателей. Что касается развития интернета - оно никак не влияет на книжные развалы: польза интернета в поиске книги так же преувеличенна, как и популярность электронных книг. На самом деле развалы, интернет, книжные магазины никак не связаны между собой. Поиск книги - это охота. Никогда не известно, что где найдешь.

Стас Гайворонский Создатель магазина "Ходасевич"

Светлана Кондратьева