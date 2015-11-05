Форма поиска по сайту

05 ноября 2015, 21:33

Культура

Живые поэты: Екатерина Агеева

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Самара
  • Возраст: 22 года
  • Любимые поэты: Бродский, Гандлевский, Жданов

    • Дорогая моя пустота, ну, здравствуй.
    Я пишу тебе из сгустившихся недр астр,
    Из земель, не входивших вовеки в кадастр,
    С одинокого пустыря.

    Здесь есть всё, чем богата у нас природа,
    Можно прыгнуть в воду, не зная и брода,
    А луна будет копией мерного хода
    Пожелтевшего фонаря.

    Тут на метр квадратный плотнее флора,
    Вон магический корень от мандрагоры,
    Говорят, с ним поправится всякий хворый.
    Разумеется, просто врут.

    Даже будто нарочно здесь сцеплен воздух,
    Обжигает так, как горячие розги,
    И темнеет при том разительно поздно,
    Когда звездный погас салют.

    Пустота, я признаюсь, у нас, бывало,
    В тесном городе мертвые души валом
    Через улицы. А вот живого мало,
    Даже больше сказать – нулём.

    Там, где мы занимаем с лихвой пространство,
    Пустота возле сердца сродни постоянству.
    А вот здесь, где всего-то цветов убранство
    Жизнь забила во мне ключом...

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

