Живые поэты: Екатерина Агеева

Город: Самара Возраст: 22 года Любимые поэты: Бродский, Гандлевский, Жданов

Дорогая моя пустота, ну, здравствуй.

Я пишу тебе из сгустившихся недр астр,

Из земель, не входивших вовеки в кадастр,

С одинокого пустыря.

Здесь есть всё, чем богата у нас природа,

Можно прыгнуть в воду, не зная и брода,

А луна будет копией мерного хода

Пожелтевшего фонаря.

Тут на метр квадратный плотнее флора,

Вон магический корень от мандрагоры,

Говорят, с ним поправится всякий хворый.

Разумеется, просто врут.

Даже будто нарочно здесь сцеплен воздух,

Обжигает так, как горячие розги,

И темнеет при том разительно поздно,

Когда звездный погас салют.

Пустота, я признаюсь, у нас, бывало,

В тесном городе мертвые души валом

Через улицы. А вот живого мало,

Даже больше сказать – нулём.

Там, где мы занимаем с лихвой пространство,

Пустота возле сердца сродни постоянству.

А вот здесь, где всего-то цветов убранство

Жизнь забила во мне ключом...

Авторские орфография и пунктуация сохранены