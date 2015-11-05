Живые поэты: Екатерина Агеева

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.
Дорогая моя пустота, ну, здравствуй.
Я пишу тебе из сгустившихся недр астр,
Из земель, не входивших вовеки в кадастр,
С одинокого пустыря.
Здесь есть всё, чем богата у нас природа,
Можно прыгнуть в воду, не зная и брода,
А луна будет копией мерного хода
Пожелтевшего фонаря.
Тут на метр квадратный плотнее флора,
Вон магический корень от мандрагоры,
Говорят, с ним поправится всякий хворый.
Разумеется, просто врут.
Даже будто нарочно здесь сцеплен воздух,
Обжигает так, как горячие розги,
И темнеет при том разительно поздно,
Когда звездный погас салют.
Пустота, я признаюсь, у нас, бывало,
В тесном городе мертвые души валом
Через улицы. А вот живого мало,
Даже больше сказать – нулём.
Там, где мы занимаем с лихвой пространство,
Пустота возле сердца сродни постоянству.
А вот здесь, где всего-то цветов убранство
Жизнь забила во мне ключом...
Авторские орфография и пунктуация сохранены
