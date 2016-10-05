Форма поиска по сайту

05 октября 2016, 19:07

Культура

Шестиконечная звезда и менора: историк расскажет об еврейских символах

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Историк, руководитель проекта британского фонда CAF, координатор ЕАР Давид Нисенгольц прочитает лекцию об еврейской символике. Об этом сообщают организаторы.

На лекции слушатели узнают, что такое шестиконечная звезда, какую тайну она хранит, когда и где появился этот символ. Также Нисенгольц расскажет о понятии каббалы и объяснит символику меноры –золотого семиствольного светильника.

Помимо этого, на лекции поговорят об общем понятии символизма в иудаизме, о его происхождении и истории.

Вход на мероприятие свободный. Необходима регистрация.

Место: ул. Льва Толстого, 14

Время: 6 октября c 19:40 до 22:00

