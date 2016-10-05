Премия "Просветитель" объявила шорт-лист из 8 номинантов

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Единственная в России премия в области научно-популярной литературы "Просветитель" объявила шорт-лист номинантов. В этом году в него вошли восемь книг. Об этом в в своем Facebook написал литературный критик и участник жюри "Просветителя" Александр Гаврилов.

По мнению членов жюри, в этом году выбирать лучшие издания для короткого списка было особенно трудно, потому что книги лонг-листа, не прошедшие в последний этап голосования, ничем не хуже тех, что в финале. Премия "Просветитель" вручается по двум категориям: в гуманитарных и естественных и точных науках.

Среди номинантов первого списка оказались Кирилл Бабаев и Александра Архангельская ("Что такое Африка"), Кавтарадзе Сергей ("Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле") и Наталья Лебина ("Мужчина и Женщина: тело, мода, культура. СССР – Оттепель").

За научно-популярные сочинения в области естественных наук премию могут получить Владимир Динец ("Песни драконов. Любовь и приключения в мире крокодилов и прочих динозавровых родственников"), Борис Жуков ("Введение в поведение"), Моисей Каганов ("Физика глазами физика") и Александр Панчин ("Сумма биотехнологий").

Специальный приз "Просветитель просветителей – 2016" будет вручен Андрею Зорину за книгу "Появление героя".

Победителей премии назовут 16 ноября. Лауреаты получат денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей, а финалисты – по 100 тысяч рублей. Издатели книг лауреатов получат по 130 тысяч рублей на продвижение книг на рынке.