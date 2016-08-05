Англоязычный вариант восьмой книги о Гарри Поттере появился в Москве

Фото: ТАСС/Jonathan Brady/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

С сегодняшнего дня в "Московском Доме Книги" можно приобрести восьмую книгу о Гарри Поттере на языке оригинала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя сети МДК Надежду Михайлову. По ее словам, только за первый день продаж фанаты раскупили более 50 экземпляров.

Роман "Гарри Поттер и проклятое дитя" на английском языке стоит 1700 рублей. На русский язык издатели обещают перевести книгу к ноябрю.

В Британии книга, написанная драматургом Джеком Торном и режиссером Джоном Тиффани по сюжету автора оригинальной эпопеи Джоан Роулинг появилась в продаже 31 июля. Издание The Independent сообщает, что за три дня было продано 680 тысяч экземпляров.