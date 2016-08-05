Новый роман Виктора Пелевина будет посвящен тайнам мирового масонства

Фото: fantlab.ru

Издательский дом "Эксмо" анонсировал выпуск новой книги Виктора Пелевина "Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами". Как сообщает ТАСС, по предварительной информации, роман выйдет в первых числах сентября, к Московской международной книжной выставке-ярмарке.

"Как известно, сложное международное положение нашей страны объясняется острым конфликтом российского руководства с мировым масонством. Но мало кому понятны корни этого противостояния, его финансовая подоплека и оккультный смысл. Гибридный роман В. Пелевина срывает покровы молчания с этой тайны, попутно разъясняя в простой и доступной форме главные вопросы мировой политики, экономики, культуры и антропогенеза. В центре повествования – три поколения дворянской семьи Можайских, служащие Отчизне в 19, 20 и 21 веке", – говорится в анонсе на официальном сайте автора.

Книга уже доступна для предзаказа в профильных интернет-магазинах. Тираж издания составляет 50 000 экземпляров.

Виктор Пелевин получил известность благодаря романам "Омон Ра", "Жизнь насекомых", "Чапаев и Пустота", "Generation ’П’". Его предыдущий роман "Смотритель" вышел в сентябре 2015 года.