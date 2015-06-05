Первое издание "Хоббита" с подписью Толкина продано за 137 тысяч фунтов

Фото: sothebys.com
Вчера на торгах аукционного дома Sothbey's в Лондоне был продан экземпляр первого издания "Хоббит" 1937 года с подписью Джона Толкина за рекордную сумму в 210 тысяч долларов, что более чем в 2 раза превысило первоначальную стоимость, которая не превышала 100 тысяч долларов.
Книга также установила рекорд как наиболее дорогая копия романа-фэнтези, проданная на аукционе и как наиболее дорогая копия Толкина: предыдущий мировой рекорд стоимости произведений английского автора был поставлен в 2008 году, когда копия "Хоббита" была продана за 76,8 тысяч долларов.
Издание, подписанное рукой автора на вымышленном языке эльфов, было подарено автором Кэтрин (Кити) Килбрайд, одной из первых студентов Толкина в Университете Лидса и оставалось у нее на протяжении всей жизни.