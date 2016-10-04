Научиться готовить можно будет по рецептам Сальвадора Дали

Фото: thisiscolossal.com

Немецкое издательство Taschen впервые с 1973 года переиздало кулинарную книгу Сальвадора Дали Les Diners de Gala, иллюстрации к которой делал сам знаменитый художник. Об этом сообщается на портале thisiscolossal.com.

Последний раз книга рецептов, которую написал и проиллюстрировал художник-сюрреалист, была издана более 40 лет назад. На сегодняшний день в мире сохранилось всего около 400 оригинальных экземпляров, стоимость которых составляет сотни долларов. Нынешнее переиздание сделало книгу доступной для широкой общественности. В том числе ее можно предварительно заказать на сайте издательства.

В книге 136 рецептов, распределенных по 12 различным главам. Одна из глав, кстати, посвящена афродизиакам. Среди кулинарных шедевров Дали, которые он предлагает приготовить, "Телячьи котлеты, фаршированные улитками", "Тысячелетние яйца", "Пирожки с лягушками", а также "Ириски с шишками". Каждый рецепт проиллюстрирован сюрреалистичными рисунками и коллажами, созданными специально для этой книги. На картинах изображены, среди прочего, горы раков, приправленные нотками каннибализма, а также необычное сочетание лебедя и зубной щетки в кондитерском изделии.

Несмотря на необычные ингредиенты и своеобразные методы приготовления блюд, многие рецепты, вошедшие в Les Diners de Gala, были придуманы в одних из лучших ресторанов Парижа.

В предисловии к книге Дали предупреждает, что Les Diners de Gala посвящена удовольствиям вкуса, так что диетических блюд здесь искать не имеет смысла, как и подсчитывать калории.

С помощью Les Diners de Gala Сальвадор Дали хотел претворить в жизнь свою детскую мечту стать поваром, а название книги он посвятил жене Гале, которую называл своей главной музой и источником вдохновения.