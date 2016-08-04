Это фантастика: Гоголя и Булгакова прочитают по-новому

Михаил Булгаков. Фото: ТАСС/Алексей Антонов

5 августа кандидат филологических наук, писатель и публицист Олег Столяров прочитает лекцию Гоголь и Булгаков – писатели-фантасты?" Она состоится в Московском многофункциональном культурном центре (ММКЦ) на Ярославском шоссе.

Столяров уверен, далеко не все произведения Булгакова и Гоголя разгаданы до конца, они по-прежнему хранят немало тайн, незаметных или непонятных современному читателю. Именно про них и расскажут на лекции, которая рассчитана как на школьников, так и на их родителей. Первым будет полезно вспомнить школьную программу, а старшим просто освежить знания.

Вход на мероприятие свободный.