Тест. Сможете ли вы выжить в шекспировской трагедии

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Вряд ли в литературном мире есть имя более почитаемое, уважаемое и авторитетное, чем Шекспир. Его биография по-прежнему таинственна и наводнена множеством белых пятен, но несмотря на это, произведения гения никогда не устареют и не будут выброшены за борт с корабля истории. 3 мая мир отметил 400-летие со дня смерти драматурга, и мы предлагаем вам проверить себя на прочность, узнав, займете вы в его трагедиях место жертвы или триумфатора. "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам..." Поехали!