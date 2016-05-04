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04 мая 2016, 12:32

Культура

Тест. Сможете ли вы выжить в шекспировской трагедии

Фото: wikimedia.org

Вряд ли в литературном мире есть имя более почитаемое, уважаемое и авторитетное, чем Шекспир. Его биография по-прежнему таинственна и наводнена множеством белых пятен, но несмотря на это, произведения гения никогда не устареют и не будут выброшены за борт с корабля истории. 3 мая мир отметил 400-летие со дня смерти драматурга, и мы предлагаем вам проверить себя на прочность, узнав, займете вы в его трагедиях место жертвы или триумфатора. "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам..." Поехали!

литература игры культура Уильям Шекспир тест драматургия
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