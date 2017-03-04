Живые поэты: Саша Кладбище

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru.

Город: Киев Возраст: 500 лет Любимые поэты: Калугин, Антонио Мутант, Джонни Кэш

Сколько ни вой в подушку,

Сколько глаза не три –

Она неизменно сидит у тебя внутри.

Чернее любой темноты, холоднее льдин.

Она возникает, когда ты сидишь один,

Когда понимаешь, что – в принципе – ты – один,

В постелях с любимыми, в самой большой толпе.

Когда не помогут молитвы и НЛП,

Все мудрые книги, психологов личных рать,

Уход в декаданс и вуду, ваниль и жесть.

Ты ел бы наркотики, лишь бы ее убрать,

Но с ними ей даже легче в тебя пролезть.

Ответ на вопросы – да что с тобой?

Ничего.

Когда ты лежишь в кровати своей без сна,

И мыслишь, что Бога придумали для того,

Чтоб только опять, опять не пришла она.

А друг тебе скажет – ты просто устал, поди,

А врач тебе скажет – понижен гемоглобин.

А ты её чувствуешь каждый момент в груди –

Холодную бездну из самых твоих глубин.

На награждении Оскаром, в ночь любви,

В темном подвале ногти себе грызя,

Носишь в себе, как её ты ни назови:

Имени нет, и измерить ее нельзя,

И лишь иногда скрывается –

Оттого,

Что, к негасимому свету собой маня,

Греет огонь дыхания

Твоего

Несогреваемый холод внутри меня.

Авторские орфография и пунктуация сохранены