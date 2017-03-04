Форма поиска по сайту

04 марта 2017, 09:32

Культура

Живые поэты: Саша Кладбище

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru.

  • Город: Киев
  • Возраст: 500 лет
  • Любимые поэты: Калугин, Антонио Мутант, Джонни Кэш

    • Сколько ни вой в подушку,
    Сколько глаза не три –
    Она неизменно сидит у тебя внутри.

    Чернее любой темноты, холоднее льдин.
    Она возникает, когда ты сидишь один,
    Когда понимаешь, что – в принципе – ты – один,
    В постелях с любимыми, в самой большой толпе.

    Когда не помогут молитвы и НЛП,
    Все мудрые книги, психологов личных рать,
    Уход в декаданс и вуду, ваниль и жесть.
    Ты ел бы наркотики, лишь бы ее убрать,
    Но с ними ей даже легче в тебя пролезть.
    Ответ на вопросы – да что с тобой?

    Ничего.

    Когда ты лежишь в кровати своей без сна,
    И мыслишь, что Бога придумали для того,
    Чтоб только опять, опять не пришла она.

    А друг тебе скажет – ты просто устал, поди,
    А врач тебе скажет – понижен гемоглобин.
    А ты её чувствуешь каждый момент в груди –
    Холодную бездну из самых твоих глубин.

    На награждении Оскаром, в ночь любви,
    В темном подвале ногти себе грызя,
    Носишь в себе, как её ты ни назови:
    Имени нет, и измерить ее нельзя,

    И лишь иногда скрывается –
    Оттого,
    Что, к негасимому свету собой маня,
    Греет огонь дыхания
    Твоего
    Несогреваемый холод внутри меня.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого пришлите подборку из пяти стихотворений на почту: poets.living@gmail.com.

    Сюжет: Живые поэты
    литература

