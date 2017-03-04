Живые поэты: Саша Кладбище

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru.
Сколько ни вой в подушку,
Сколько глаза не три –
Она неизменно сидит у тебя внутри.
Чернее любой темноты, холоднее льдин.
Она возникает, когда ты сидишь один,
Когда понимаешь, что – в принципе – ты – один,
В постелях с любимыми, в самой большой толпе.
Когда не помогут молитвы и НЛП,
Все мудрые книги, психологов личных рать,
Уход в декаданс и вуду, ваниль и жесть.
Ты ел бы наркотики, лишь бы ее убрать,
Но с ними ей даже легче в тебя пролезть.
Ответ на вопросы – да что с тобой?
Ничего.
Когда ты лежишь в кровати своей без сна,
И мыслишь, что Бога придумали для того,
Чтоб только опять, опять не пришла она.
А друг тебе скажет – ты просто устал, поди,
А врач тебе скажет – понижен гемоглобин.
А ты её чувствуешь каждый момент в груди –
Холодную бездну из самых твоих глубин.
На награждении Оскаром, в ночь любви,
В темном подвале ногти себе грызя,
Носишь в себе, как её ты ни назови:
Имени нет, и измерить ее нельзя,
И лишь иногда скрывается –
Оттого,
Что, к негасимому свету собой маня,
Греет огонь дыхания
Твоего
Несогреваемый холод внутри меня.