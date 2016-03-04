Сказки русского литератора Василия Левшина продали за 8,5 млн рублей

litfund.ru

Полный комплект "Русских сказок" литератора Василия Левшина в пяти полукожаных переплетах продали в четверг на аукционе в Москве за 8,5 миллиона рублей, сообщили m24.ru в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".

Стартовая цена издания в 10 частях составляла 1,4–1,5 миллиона рублей. "Русские сказки" содержат древнейшие повествования о славных богатырях, сказки народные, и прочие оставшиеся чрез пересказывание в памяти приключения были написаны в 1780–1783 годах.

Всего на аукционе продали 70 процентов лотов на общую сумму более 56 миллионов рублей, что стало рекордом среди торгов аукционного дома. Всего на аукционе было представлено более 400 лотов, включающих редкие книги, рукописи, автографы и фотографии XVIII–XIX веков, представляющих русскую и малороссийскую классику, Серебряный век и раритеты русского авангарда, а также уникальная подборка детских книг.

Один из самых ожидаемых по продажам лотов не оправдал ожидания. Cобственноручная записка Антона Чехова, адресованная Аполлону Майкову и происходящая из собрания Александра Твардовского, при эстимейте 2,4 миллиона рублей вообще не нашла покупателя.

Cтихотворение "К другу стихотворцу" – литературный дебют Александра Пушкина, опубликованное в "Вестнике Европы" в 1814 году, ушло с молотка за 3,6 миллиона рублей. Не менее интересную и редкую книгу Николая Надеждина "Исследование о скопческой ереси", изданную в 1845 году секретно тиражом 25 экземпляров, купили за 1,6 миллиона рублей, что в два раза выше стартовой цены.

Аукцион редких русских книг от "Литфонда"

"В среднем оборот одного аукциона антикварных книг в Москве составляет порядка 3–10 миллионов рублей. На этом аукционе мы постарались собрать все самые интересные и редкие экземпляры трех последних столетий", – объяснил высокий результат генеральный директор аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров.

Напомним, 4 февраля, в "Президент-отеле" "Литфонд" провел аукцион редких книг, рукописей, автографов и фотографий разных эпох. Всего было выставлено 430 лотов, в числе которых "Арифметика" Леонтия Магницкого 1703 года, "Чорт и речетворцы" Алексея Крученых 1913 года, "Изборник стихов с послесловием речяря" Вениамина Хлебникова 1914 года, сборники Марины Цветаевой и многое другое.