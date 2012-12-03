Форма поиска по сайту

03 декабря 2012, 17:12

Культура

Победителя литературной премии "Русский Букер" назовут 4 декабря

Фото: ИТАР-ТАСС

Победителя литературной премии "Русский Букер" в Москве назовут 4 декабря. Этой награды ежегодно удостаивают автора лучшего романа на русском языке. На этот раз в шорт-лист попали Андрей Дмитриев с произведением "Крестьянин и тинейджер", Марина Ахмедова и ее "Дневник смертницы. Хадижа", "Женщины Лазаря" Марии Степновой, а также Ольга Славникова с романом "Легкая голова", Александр Терехов с работой "Немцы" и "Арбайт, или Широкое полотно" Евгения Попова. Финалистов выбрали из 24 романов, которые вошли в лонг-лист.

В этом году условия конкурса претерпели некоторые изменения. Например, жюри будут оценивать романы, опубликованные за два последних года. В 2011-м конкурс проходил в формате "Букер десятилетия", сообщает РИА Новости.

Также увеличен размер призового фонда. Лауреат премии получит 1,5 миллиона рублей, финалисты – 150 тысяч. До этого лауреатов поощряли 600 тысячами, а финалистов – 60 тысячами рублей.

Добавим, что в этом году лучших авторов будут выбирать писатель, историк литературы Самуил Лурье, гендиректор фонда "Пушкинская библиотека" Мария Веденяпина, прозаик, режиссер, сценарист Павел Санаев, прозаик и критик Роман Сенчин.

Премия "Русский Букер" была учреждена в 1991 году. Впервые ее вручили в 92-м. В оргкомитет входят известные писатели, представители литературной общественности и деятели культуры.

В свое время премию получали Булат Окуджава, Александр Иличевский, Людмила Улицкая, Михаил Бутов. Традиционно "Русский Букер" считается одной из самых престижных российских литературных наград.

