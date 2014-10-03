Стартовал двухдневный марафон онлайн-чтения "Анны Карениной"

Стартовал марафон онлайн-чтения романа "Анна Каренина"

Актер Сергей Гармаш открыл в Москве марафон онлайн-чтения "Каренина. Живое издание". В течение двух дней, 3 и 4 октября, произведение Льва Толстого будут читать более 700 человек по всему миру.

Международная акция стартовала в пятницу, 3 октября, в 12.00 в Румянцевском читательском зале Доме Пашкова. Смотреть видеотрансляцию чтения романа "Анна Каренина" в режиме онлайн можно на YouTube-канале проекта. После окончания марафона туда же загрузят готовые видеозаписи.

Марафон призван объединить поклонников русской классической литературы. Строки из "Карениной" прозвучат на площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Архангельска, Владивостока, Новосибирска, Нью-Йорка, Парижа, Лондона и других городов мира. Читают роман как обычные интернет-пользователи, так и известные люди: актеры, музыканты, журналисты.

Среди участников чтений - режиссеры Сергей Соловьев и Тигран Кеосаян, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр культуры Владимир Мединский, фигуристка Аделина Сотникова, актеры Вениамин Смехов и Оксана Фандера, кардиохирург Лео Бокерия, директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак и другие.

Большинство российских площадок проекта будут открыты для всех желающих. Так, вживую послушать отрывки из "Анны Карениной" в течение двух дней можно будет в Российской государственной библиотеке, Библиотеке-читальне имени Тургенева, книжном магазине "Москва", на дизайн- заводе "Флакон".

Отметим, что на пресс-конференции, посвященной проекту, заместитель министра культуры России Владимир Аристархов предложил продолжить проект и в следующий раз обратиться роману "Война и мир", передает ТАСС.