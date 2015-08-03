Новая книга Виктора Пелевина выйдет осенью

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Новый роман известного писателя Виктора Пелевина "Смотритель" будет издан осенью 2015 года. Как сообщает издательство "Эксмо", роман "Смотритель" будет состоять из двух книг: "Орден желтого флага" и "Железная бездна". Ожидается, что двухтомник появится в книжных магазинах в начале сентября.

"Император Павел Первый, великий алхимик и месмерист, не был убит заговорщиками – переворот был спектаклем, позволившим ему незаметно покинуть Петербург. Павел Алхимик отбыл в новый мир, созданный гением Франца-Антона Месмера, – Идиллиум. Павел стал его первым Смотрителем. Уже третье столетие Идиллиум скрывается в тени нашего мира, взаимодействуя с ним по особым законам. Охранять Идиллиум – дело Смотрителей, коих сменилось уже немало. Каждый новый должен узнать тайну Идиллиума и понять, кто такой он сам...". Так издательство описывает содержание первого тома "Смотрителя".

Виктор Пелевин – известный российский писатель, автор таких романов, как "Generation P", "Жизнь насекомых", "Чапаев и пустота". Роман "Generation P" был экранизован в 2011 году Виктором Гинзбургом, а по роману "Чапаев и Пустота" снят фильм "Мизинец Будды". Последний роман Пелевина "Любовь к трем цукербринам" вошел в шорт-лист премии "Большая книга".