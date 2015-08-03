Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа 2015, 11:46

Культура

Татьяна Толстая проведет творческий вечер в ЦДЛ

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

15 октября в Центральном доме литераторов пройдет творческий вечер писателя Татьяны Толстой.

Вечер пройдет в рамках лектория "Прямая речь". Тему беседы выберет сама Татьяна Толстая. Об этом сообщается на официальном сайте лектория. Отмечается, что у гостей будет возможность задать ей вопросы.

Ссылки по теме


Татьяна Никитична Толстая – известная писательница, телеведущая и публицист. Автор романа "Кысь", сделавший Толстую лауреатом премии "Триумф", и множества сборников рассказов, таких как "Изюм", "Круг", "Белые стены".

Книги Татьяны Толстой переведены на многие языки мира. С 2002 года была соведущей телевизионной программы "Школа злословия".

Место: Центральный дом литераторов, Большая Никитская улица, дом 53

Время: 15 октября, 19.30

Цена: от 1500 рублей

литература творческие вечера лектории Прямая речь Татьяна Толстая ЦДЛ смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика