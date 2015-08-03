Татьяна Толстая проведет творческий вечер в ЦДЛ

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

15 октября в Центральном доме литераторов пройдет творческий вечер писателя Татьяны Толстой.

Вечер пройдет в рамках лектория "Прямая речь". Тему беседы выберет сама Татьяна Толстая. Об этом сообщается на официальном сайте лектория. Отмечается, что у гостей будет возможность задать ей вопросы.

Татьяна Никитична Толстая – известная писательница, телеведущая и публицист. Автор романа "Кысь", сделавший Толстую лауреатом премии "Триумф", и множества сборников рассказов, таких как "Изюм", "Круг", "Белые стены".

Книги Татьяны Толстой переведены на многие языки мира. С 2002 года была соведущей телевизионной программы "Школа злословия".